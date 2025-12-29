Trump anuncia la destrucción de una "gran instalación" de salida de barcos en su campaña contra Venezuela

¿Qué ha dicho? El presidente de EEUU justifica sus ataques alegando que su objetivo es luchar contra el narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su país ha destruido una "gran instalación" la semana pasada, como parte de su campaña contra el narcotráfico liderada, según Washington, por Venezuela, aunque no ha especificado si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano.

"Acabamos de destruir —no sé si lo leyeron o lo vieron- una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos. Así que les dimos un golpe muy duro", ha señalado el mandatario estadounidense durante una entrevista en un podcast de radio que ha sido recogida este lunes por medios estadounidenses.

Sin embargo, el republicano no ha especificado la naturaleza de la instalación, y hasta el momento su Administración no se ha hecho eco del golpe. De confirmarse, sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se ha desarrollado en aguas internacionales del Caribe.

Maduro califica de "crimen" el despliegue militar de EEUU en el Caribe

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este domingo que en 2025 triunfó lo que llamó "la lealtad suprema" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), tras varios meses de tensiones por el despliegue militar que EEUU mantiene desde agosto en el Caribe, y que el líder chavista denuncia como una "amenaza".

"Este año ha vuelto a triunfar y a consolidarse la lealtad suprema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al proyecto Bolivariano, a su comandante en jefe y al destino grandioso de la patria", declaró el mandatario durante el acto de salutación de fin de año a la FANB desde la Academia de la Armada venezolana en el estado La Guaira, cerca de Caracas.

En este sentido, Maduro afirmó que Venezuela lleva 27 semanas "amenazados por Goliat", en referencia al despliegue estadounidense, el cual consideró "un crimen". "Pretender utilizar amenazas, como hacía Goliat, contra un pueblo noble y pacífico, pero guerrero, como el pueblo de Venezuela, es un crimen", señaló.

Pese a esto, aseguró que la FANB "está más preparada que nunca para seguir ganando la paz y la soberanía con integridad territorial", y dijo estar "orgulloso como el más de los orgullosos" de la "valentía" y "capacidad de combate" demostrada por los militares.

Estados Unidos mantiene desde agosto un despliegue aeronaval en el sur del Caribe, cerca a aguas venezolanas, que, afirma, tiene como objetivo combatir el narcotráfico en la región, pero que Caracas interpreta como "amenazas" y un intento de propiciar un cambió de régimen.

Las tensiones escalaron tras el anuncio por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, de un bloqueo de los petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en los últimos días.

