Trump, ahora a por Irán y su régimen: los expertos barajan tres opciones de ataque

La presencia del portaviones 'Abraham Lincoln' y los cazas F-15 en Oriente Medio ha reavivado las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Aerolíneas como Air France, British Airways y KLM han suspendido vuelos ante el temor de un ataque estadounidense. Donald Trump prometió apoyo a los manifestantes iraníes, pero el régimen ha reprimido brutalmente las protestas. Según Guillermo Pulido, analista militar, EE.UU. podría lanzar un ataque significativo contra Irán, no solo contra su programa nuclear, sino contra el régimen mismo. Las opciones incluyen asesinar al líder Ali Jameneí, atacar cuarteles de la Guardia Revolucionaria o golpear instalaciones nucleares.

Con el portaviones 'Abraham Lincoln' y los cazas F-15 ya en la zona, vuelven a sonar los tambores de guerra en Oriente Medio. De hecho, Air France, British Airways y KLM son algunas de las aerolíneas que han suspendido sus vuelos este viernes por la noche porque temen un nuevo ataque de Estados Unidos a Irán.

Donald Trump prometió ayudar a los iraníes durante las numerosas manifestaciones que se produjeron durante el inicio del año. Sin embargo, la dictadura iraní ha aplastado las protestas asesinando a más de 5.000 personas y los expertos apuntan que la Casa Blanca no se va a quedar de brazos cruzados.

"Estados Unidos está incrementando su presencia allí para dar a Trump las opciones de lanzar un ataque muy importante contra Irán", afirma Guillermo Pulido, analista militar.

Tan importante que no iría contra el programa nuclear iraní, como la última vez, sino contra el propio régimen: "Se prolongará en el tiempo porque Irán responderá de manera masiva".

Los expertos barajan tres opciones para el ataque. La primera, asesinar al líder ayatolá, Ali Jameneí, ese al que el propio Trump ha amenazado en su red social asegurando que es un "blanco fácil". "Israel iba lanzar el 25 de julio un ataque masivo contra Irán para matar a Ali Jameneí. Trump va a retomar ese ataque para deponer al régimen iraní", sentencia Pulido.

Otra opción es atacar los cuarteles de la Guardia Revolucionaria. El régimen ha sofocado las protestas asesinando a más de 5.000 personas y deteniendo a prácticamente el cuádruple. Unos protestantes a los que, por el momento, el presidente estadounidense solo ha apoyado con palabras: "Lo único que les digo es que la ayuda está en camino".

La tercera opción es un nuevo ataque a las instalaciones nucleares, como en junio de 2025. Mientras tanto, los iraníes temen lo peor: "Sin duda es un acto de preparación para un ataque, una amenaza de ataque. Porque nunca envían un buque de guerra".

