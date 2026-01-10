Tres personas desaparecidas y decenas de miles sin electricidad por los incendios forestales en Australia

El contexto:Los más de 30 incendios forestales declarados en el estado australiano de Victoria han arrasado con más de 300.000 hectáreas de tierra, dejando tres personas desaparecidas en Longwood, además de unos 30.000 hogares y negocios sin electricidad.

Una oleada de incendios forestales en Victoria, Australia, ha causado graves daños, con más de 30 fuegos activos que han devastado 300.000 hectáreas. Tres personas están desaparecidas en Longwood, y 30.000 hogares y comercios carecen de electricidad. La primera ministra, Jacinta Allan, ha decretado el estado de desastre y ha destacado las dificultades para los equipos de emergencia debido al humo y las altas temperaturas. El riesgo de incendios es alto y se ha prohibido hacer fuego. El nivel de alerta ha sido elevado a "catastrófico". Las autoridades instan a la población a seguir las advertencias y actuar rápidamente si es necesario.

Una intensa oleada de incendios forestales está provocando importantes daños materiales y humanos en el estado de Victoria, Australia, donde hay más de 30 fuegos activos que han devastado ya más de 300.000 hectáreas. Tres personas han desparecido en la localidad de Longwood y alrededor de 30.000 viviendas y comercios no tienen suministro eléctrico, según informan las autoridades regionales.

"En estos momentos hay 10 grandes frentes de incendio activos en Victoria. Otros 20 incendios están siendo vigilados de cerca. Se han emitido 16 alertas de emergencia, incluidas las de incendios importantes en Walwa, Longwood, Wonnangatta y Ravenswood", ha explicado la primera ministra de Victoria, Jacinta Allan, tras su última reunión informativa en el Centro de Control Estatal.

Allan decretó durante la noche el estado de desastre y advirtió de las dificultades a las que se enfrentan los equipos de emergencia debido al humo denso y las elevadas temperaturas, subrayando que "el riesgo aún no ha desaparecido". El Cuerpo de Bomberos del país (CFA, por sus siglas en inglés) ha confirmado que tres efectivos han resultado heridos mientras trabajaban en la extinción de las llamas.

"Las condiciones siguen siendo peligrosas e impredecibles. Se prevé un alto riesgo de incendios en todo Victoria, por lo que se mantiene la prohibición total de hacer fuego", ha añadido en un comunicado compartido a través de la red social Facebook. "Hoy representa uno de los días de incendios más peligrosos que este estado ha experimentado en años", ha asegurado.

El comisionado de gestión de emergencias de Victoria, Tim Wiebusch, ha señalado que el grado de peligrosidad ha sido elevado este viernes a "catastrófica", el máximo nivel de alerta. Mientras tanto, la ola de calor se desplaza hacia Nueva Gales del Sur, donde permanecen activos 46 focos.

Ante este escenario, las autoridades han reiterado su llamamiento a la ciudadanía para que sigan "todas las advertencias y consejos de los servicios de emergencia" y no regresen a sus hogares a menos que se les haya indicado que es seguro hacerlo: "Los habitantes de Victoria deben permanecer tan alerta y cuidadosos como siempre. Manténganse alerta. Sigan los consejos. Y si se les indica que actúen, actúen con celeridad".

