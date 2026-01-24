La traición de los hermanos Rodríguez: comenzaron a negociar con Trump en otoño mientras él proponía a Maduro una salida pactada

De izquierda a derecha: el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez; y el ministro del Interior, Diosdado Cabello

Los detalles Fue la propia Delcy la que en diciembre aseguró a la Casa Blanca que todo estaba listo para el golpe, mientras ella se refugiaba en Isla Margarita, un destino paradisiaco al norte del país.

En otoño, Delcy y Jorge Rodríguez comenzaron negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mientras este proponía a Nicolás Maduro una salida pactada. Los hermanos se comprometieron a cooperar, y Delcy aseguró en diciembre que todo estaba listo para un golpe, refugiándose en Isla Margarita. El objetivo era evitar una Guerra Civil por el vacío de poder. La colaboración con petroleras estadounidenses convenció al entorno de Trump. Delcy ha calificado de "falsa" la investigación de 'The Guardian', alegando amenazas contra su vida. Ahora, defiende a Maduro, participando en manifestaciones para su liberación junto a Diosdado Cabello.

Delcy y Jorge Rodríguez comenzaron a negociar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en otoño, al mismo tiempo que el líder estadounidense llamaba a Nicolás Maduro para proponerle una salida pactada.

En ese momento, los hermanos se comprometieron a cooperar. Fue la propia Rodríguez la que en diciembre aseguró a la Casa Blanca que todo estaba listo para el golpe, mientras ella se refugiaba en Isla Margarita, un destino paradisiaco al norte del país. El objetivo era evitar una futura Guerra Civil provocada por un vacío de poder.

Finalmente, lo que acabó de convencer al entorno de Donald Trump fue la predisposición de los hermanos Rodríguez a colaborar con las petroleras estadounidenses. De hecho, esa ha sido una de las primeras reformas del Gobierno de transición. Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, expresó al respecto que "cada día que pasa sin extraer petróleo es un día perdido".

Por su parte, Delcy ha tachado de "falsa" la investigación de 'The Guardian' y frente al resto de sus compatriotas ha asegurado que ella y su hermano estaban amenazados: "Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente; nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder; si no nos iban a matar", ha defendido.

De hecho, su posición ahora es la de la de una acérrima defensora de Maduro, y muestra de ello son las manifestaciones para su liberación lideradas por Diosdado Cabello, quien, según 'Reuters', también mantuvo conversaciones con Estados Unidos. "Nuestra lealtad absoluta con el hermano presidente Nicolás Maduro y con Cilia Flores", defiende ahora.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.