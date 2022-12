Japón ha decidido abandonar la Comisión Ballenera Internacional (CBI) tras casi 30 años en un intento por reanudar la caza comercial de estos mamíferos según ha comunicado la agencia de noticias japonesa Kyodo.

De esta manera Tokio podría estar estudiando la opción de retomar la caza de cetáceos sólo en mares cercanos a Japón y en su zona económica exclusiva.

No obstante, un funcionario de la agencia de pesca japonesa ha negado estas informaciones y declara que, pese a marcharse, es muy poco probable que vuelvan a capturar ballenas Océano Austral."La posición oficial de Japón, que queremos reanudar la caza comercial de ballenas lo antes posible, no ha cambiado. Pero los informes de que dejaremos la CBI son incorrectos" ha declarado al periódico The Guardian.

Australia, una de las naciones en contra de la caza de ballenas, ha manifestado públicamente su desacuerdo y a animado a otros países a que sigan su ejemplo. A su vez, la plataforma Greenpeace solicitó al gobierno del país reconsiderar esta decisión.

"Este es un grave error que está fuera de sintonía con el resto del mundo. Greenpeace insta al gobierno de Japón a reconsiderar su decisión. Este desaire al multilateralismo es inaceptable y preocupante" ha declarado en un comunicado Sam Annesley, Director Ejecutivo de Greenpeace Japón.

El país tendrá que hacer pública su decisión de abandonar o no el CBI antes del 1 de enero y en caso de hacerlo se llevaría a cabo para finales de 2019.