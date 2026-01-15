El trabajador de Ford que se enfrentó a Trump, recibió una peineta… y ganó casi 700.000 euros gracias a internet

En declaraciones a 'The Washington Post', Sabula ha reconocido que nunca apoyó a Trump, aunque en el pasado sí ha votado a otros candidatos republicanos

Los detalles Después de gritarle "protector de pedófilos" a Trump en la planta de Ford y recibir un gesto obsceno acompañado de varios "que te jodan", TJ Sabula fue suspendido, pero una recaudación anónima en internet ha reunido casi 700.000 euros para él.

Lo que parecía un simple enfrentamiento viral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, terminó convirtiéndose en un verdadero golpe de suerte para TJ Sabula, un trabajador de la planta de Ford en Detroit.

El martes, mientras Trump recorría la fábrica reforzando su discurso de apoyo a la manufactura nacional, Sabula le gritó: "Protector de pedófilos". La reacción del presidente fue inmediata: le hizo una peineta y repitió varias veces "que te jodan", según se puede ver en un vídeo que se viralizó en varias cuentas de X.

El enfrentamiento le costó caro: Sabula fue suspendido de su empleo. Pero lejos de quedarse en el anonimato, su historia dio un giro inesperado gracias a la solidaridad en internet. Una recaudación anónima lanzada tras la difusión del vídeo logró reunir casi 700.000 euros para él, convirtiendo un despido en un respaldo económico masivo.

En declaraciones a 'The Washington Post', Sabula, de 40 años, reconoció que nunca apoyó a Trump, aunque en el pasado había votado a otros candidatos republicanos. "No siento que el destino te mire con frecuencia, y cuando lo haga, más vale que estés listo para aprovechar la oportunidad", explicó, consciente de que esta recaudación es, literalmente, un beneficio inesperado tras su polémico gesto.

La Casa Blanca defendió al presidente ante las consultas de la prensa, asegurando que su reacción "fue la apropiada".

