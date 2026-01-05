Un 'topo' del entorno más cercano de Maduro filtró la información para su captura: la clave de la operación de EEUU

Los detalles El Ejército de EEUU conocía cada paso del expresidente venezolano e incluso contaba con una réplica exacta del búnker para preparar la operación.

En la madrugada del sábado, helicópteros estadounidenses llevaron a cabo un operativo para capturar a Nicolás Maduro en Caracas. La operación, denominada 'Resolución Absoluta', fue posible gracias a un informante infiltrado en el círculo íntimo de Maduro, quien proporcionó información detallada sobre sus movimientos. Donald Trump, quien había estado preparando el asalto con la CIA, mantuvo el factor sorpresa con declaraciones contradictorias. A pesar de las condiciones climáticas adversas, 150 aeronaves lograron llegar al refugio de Maduro. El Ejército estadounidense, que había practicado en una réplica del búnker, capturó a Maduro y su esposa en tres minutos. Fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico.

A las 2:01 de la madrugada del sábado, las luces de Caracas se apagaron y los helicópteros estadounidenses se acercaron a la residencia de Nicolás Maduro. Según los medios estadounidenses, fue un 'topo' infiltrado en el círculo más íntimo del presidente el que dio el aviso y el que informaba desde hace tiempo de la rutina diaria de Maduro.

Tal y como aseguró el presidente del Estado Mayor de EEUU, Dan Caine, sabían cómo se movía, dónde vivía, adónde viajaba, qué comía, qué vestía e incluso cuáles eran sus mascotas.

Donald Trump llevaba meses preparando el asalto con la CIA y, para mantener el factor sorpresa, daba respuestas contradictorias sobre un posible cambio de planes. En algunas ocasiones aseguraba a la prensa que el ataque terrestre no se iba a dar, y en otras, amenazaba a Maduro diciéndole que "vigilase su espalda".

La conocida como 'Operación Resolución Absoluta' para capturar al venezolano estaba prevista para Navidad y Año Nuevo, pero el mal tiempo obligó a los aviones a regresar a EEUU.

Por eso, sin la ayuda desde dentro, no se explica que 150 aeronaves, volando a 30 metros de altura, consiguieran alcanzar con tanta facilidad la fortaleza en la que residían Maduro y su esposa. El mandatario se encontraba en una de las ocho casas en las que iba rotando por seguridad.

Se trataba de un refugio de 15.000 metros cuadrados, con cinco niveles subterráneos, situado en alguna parte de esta zona montañosa a las afueras de Caracas y custodiada por la llamada Guardia Cubana.

Tal y como explicó Yago Rodríguez, director de 'The Political Room', en Al Rojo Vivo, "intentaron derribar los helicópteros, dispararon sus lanzamisiles sobre los mismos". Y ahí es donde se cree que esos 32 'funcionarios' cubanos habrían muerto.

Además, el Ejército estadounidense, liderado por un comandante de habla hispana, también habría creado una réplica exacta del búnker en Kentucky para practicar la captura una y otra vez y así poder prever cualquier la respuesta ante cualquier escenario. Una técnica similar a la que se realizó en 2011 en la operación que acabó con la muerte de Osama Bin Laden.

Antes de llevar a cabo la operación, Trump habría ofrecido a Maduro una amnistía y un vuelo para exiliarse en Turquía en varias ocasiones, pero el presidente chavista se negó hasta el último momento.

Con toda la información y los medios necesarios, los soldados estadounidenses tardaron solo tres minutos en llegar a la estancia donde se encontraban Maduro y su esposa. El matrimonio estaba entrando en una habitación del pánico, pero fueron capturados justo antes de cerrar la puerta.

A las 4:29, dos horas y media después, ambos ya estaban a bordo del buque estadounidense rumbo a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico. Mientras, Trump, que vio cada movimiento desde su residencia en Mar-a-Lago a través de las cámaras de los soldados, se complacía por el éxito conseguido publicando la primera foto de un Maduro con las esposas puestas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.