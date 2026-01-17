Tony Blair, multimillonarios y varios miembros de su gabinete: así será la "Junta de la Paz" de Trump para Gaza

Los detalles El presidente de EEUU definió la Junta como "la más grande y prestigiosa jamás reunida". En la misma estarán Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner, su yerno.

Donald Trump ya ha elegido a su "Junta de la Paz" para Gaza. A la que él ha definido como "la más grande y prestigiosa jamás reunida" y que supone el comienzo de la segunda fase de su plan para la Franja. En ella estarán varios miembros del actual gabinete del presidente de EEUU, empresarios, multimillonarios y el ex primer ministro británico Tony Blair.

Estará un Blair que hace 30 años era uno de los referentes de la izquierda. Un Blair considerado por muchos en el mundo árabe como un criminal de guerra. Un político que estará acompañado por Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, Steve Witkoff, enviado especial de Trump, Jared Kushner, yerno del presidente, Robert Gabriel, asesor adjunto de Seguridad Nacional, Marc Rowan, multimillonario estadounidense, y el empresario Ajay Banga.

"La Junta de Paz desempeñará un papel esencial en el cumplimiento de los 20 puntos del plan presidencial, proporcionando supervisión estratégica, movilizando recursos internacionales y garantizando la rendición de cuentas a medida que Gaza transita del conflicto a la paz y al desarrollo", reza un comunicado de la Casa Blanca.

En ese sentido, añaden que la Junta está "bajo la presidencia de Trump": "Está compuesta por líderes en diplomacia, infraestructura y estrategia económica".

Cada uno de los elegidos por Trump supervisará "una cartera definida y crucial para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza. Incluye, entre otras cosas, el desarrollo a la gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital".

Trump, "para respaldar este modelo operativo", ha nombrado a Arye Lighstone, exembajador de EEUU para Israel y coartífice de los Acuerdos de Abraham, y a Josh Gruenbaum, comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones, como "asesores principales de la Junta de Paz, encargados de liderar la estrategia y las operaciones diarias, y de traducir el mandato y las prioridades diplomáticas" en una "ejecución rigurosa".

Además, Washington ha confirmado que el Comité Nacional para la Administración de Gaza estará encabezado por Ali Shaat, exviceministro palestino, de quien dicen "aporta una amplia experiencia en administración pública, desarrollo económico y compromiso internacional". Nicolai Mladenov, diplomático búlgaro, será el Alto Representante para Gaza.

Por otro lado, el general estadounidense Jasper Jeffers será el comandante de la Fuerza Internacional de Estabilización, "donde liderará las operaciones de seguridad, apoyará la desmilitarización integral y facilitará la entrega segura de ayuda humanitaria y materiales de reconstrucción".

Trump invita a Milei y Erdogan

Además, Trump ha extendido su invitación a Javier Milei, Adfelfatá al Sisi y Recep Tayyip Erdogan, líderes de Argentina, Egipto y Turquía, a formar parte de su Junta de Paz. El otomano, eso sí, no es precisamente del agrado de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Milei, por su parte, ha afirmado que es "un honor haber recibido la invitación de Trump": "Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad".

Su éxito o fracaso va a depender de los israelíes. Porque la realidad en Gaza es la que es. Es una muy alejada de ese plan de paz. Y es que momentos después de que Trump diera inicio a la segunda fase Israel mató a seis palestinos.

Desde el alto el fuego, las fuerzas hebreas han asesinado a 464 gazatíes. En total, son ya 71.548 los muertos a manos de Israel. Entre ellos, niños y niñas. Menores como los ocho que han fallecido a causa del frío.

Y es que Israel no solo está matando con armas. No solo está matando con bombardeos. Está matando con sus restricciones al paso de ayuda humanitaria. Está matando de hambre a una Gaza en la que el día a día sigue siendo igual a pesar del plan de paz de Trump.

