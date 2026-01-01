Todo sigue igual en Gaza: la realidad de la 'paz' de Trump en una Franja que sigue sumida en la guerra y el miedo

¿Qué está pasando? A pesar del hito del que presume el presidente de EEUU, los gazatíes continúan viviendo entre escombros y disparos bajo el sonido de las bombas de Israel.

En Gaza, la situación permanece inalterada a pesar de la llegada de 2026 y de un supuesto alto el fuego que no ha mejorado la vida de los palestinos. La paz prometida por Trump no se ha materializado, dejando a los gazatíes en medio de escombros, disparos y el constante sonido de bombas israelíes. El caos, el dolor y el miedo persisten en la región, donde la devastación es una realidad diaria. Los hospitales carecen de recursos para atender a los heridos, y muchos gazatíes anhelan un regreso seguro a sus hogares, esperando el fin de la guerra y el inicio de la reconstrucción. En este contexto, no hay motivo de celebración, solo hambre y temor.

Todo sigue igual en Gaza. Todo sigue igual para los palestinos. Todo sigue igual con la llegada de 2026 a pesar de ese alto el fuego. De ese supuesto alto el fuego que no ha cambiado la vida de los gazatíes. Porque siguen lejos de la paz. Porque siguen viviendo entre escombros y entre disparos. Porque siguen escuchando el sonido de las bombas de Israel.

A pesar del hito que Trump se apunta. A pesar de todo de lo que Trump presume. A pesar de sus palabras y de todo lo expresado por él en una Franja que sigue sumida en el caos de la guerra. Que vive en el dolor y el miedo. Que ve y siente la pérdida y la devastación.

Porque esa paz de Trump apenas se nota sobre el terreno. Esa paz que es ya una necesidad vital. Una que no ha llegado de verdad a un enclave que sigue en ruinas. A uno al que muchos gazatíes quieren volver para, como dicen, "vivir seguros". "Esperemos que la guerra termine y que comience la reconstrucción", cuentan.

No es lo que hay con la llegada de 2026. Lo que hay es hambre. Hay temor. Hay miedo a morir y niños mutilados y heridos. Hay, o más bien, no hay hospitales. Los pocos que quedan están sin recursos, sin capacidad alguna para atender a los que allí llegan.

Es la realidad en la Franja. La realidad de esa paz de Trump para Gaza. Para un lugar en el que hace tres años se celebraba el fin de año. Ahora, ya en 2026, no hay nada por lo que brindar. No hay nada que celebrar.

