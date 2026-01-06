Ahora

Venezuela, productor líder a nivel mundial

No todo es petróleo: el oro, otro factor clave tras la invasión estadounidense de Venezuela

Los detalles El país caribeño es enormemente rico en oro. Los datos son muy opacos, pero se cree que el suelo de Venezuela aún guarda 2.236 toneladas de oro.

Lingote de oro
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La crisis institucional abierta en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro parece no tener un horizonte claro, o al menos no en el corto plazo. Por el momento, parece que Donald Trump apuesta por la inestabilidad y eso hace que el oro se mantenga en máximos históricos por ser el valor refugio más estable. Este martes ha protagonizado una nueva subida, cotizando por encima de los 4.470 dólares la onza, y eso puede venirle muy bien al presidente estadounidense en su plan para la sucesión en Venezuela.

El país caribeño es enormemente rico en oro. Los datos son muy opacos, pero se cree que el suelo de Venezuela aún guarda 2.236 toneladas de oro. La gran mayoría están localizadas en el Arco Minero del Orinoco. Se trata de 110.000 kilómetros cuadrados de minas a cielo abierto que suponen la friolera del 12% del territorio de Venezuela.

Sin embargo, allí no solo hay oro. Es un yacimiento con todo tipo de minerales y tierras raras que ahora, tal y como anunció Trump, podrían ser explotados por empresas estadounidenses, y una subida de su valor dispararía los beneficios de estas compañías.

Mucho más que simples joyas

El hecho de que esta explotación de oro fuese nacionalizada por Hugo Chávez, que ha sido duramente criticado por Estados Unidos durante dos décadas, le puede venir muy bien ahora a Washington, ya que solo el Estado venezolano puede extraer los metales preciosos, y ahora, tras el golpe que supuso la sustracción de Maduro, puede que a las autoridades no les quede más remedio que plegarse a los intereses de Trump.

De esta forma, Estados Unidos y las principales empresas norteamericanas se harían con el control de un material, el oro, que, lejos de lo que muchos piensan, no solo sirve para hacer joyas. Sus aplicaciones en la electrónica o la industria aeroespacial podrían hacer que EEUU tomase una ventaja aún mayor en estos sectores.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Felipe VI defiende el aumento del gasto en Defensa ante "una amenaza creciente que llega al corazón de Europa"
  2. Trump confirma que no habrá elecciones en Venezuela en 30 días como prevé la legislación: "Yo estoy al mando"
  3. España y otros seis grandes países europeos defienden a Groenlandia y Dinamarca ante las amenazas imperialistas de Trump
  4. El 06703, primer premio de la Lotería del Niño 2026, reparte 2 millones de euros por serie
  5. Casi toda España en alerta por frío, nevadas o vientos el día de Reyes: Guadalajara, en aviso rojo con 15°C bajo cero
  6. Hallan el cuerpo de uno de los dos menores desaparecidos y el casco del barco en el que naufragó la familia española en Indonesia