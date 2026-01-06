No todo es petróleo: el oro, otro factor clave tras la invasión estadounidense de Venezuela

Los detalles El país caribeño es enormemente rico en oro. Los datos son muy opacos, pero se cree que el suelo de Venezuela aún guarda 2.236 toneladas de oro.

La crisis institucional en Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro, no parece tener un desenlace claro a corto plazo. Donald Trump parece apostar por la inestabilidad, lo que mantiene al oro en máximos históricos, cotizando por encima de los 4.470 dólares la onza. Esto podría beneficiar su plan para la sucesión en Venezuela, un país rico en oro con unas 2.236 toneladas aún sin extraer, principalmente en el Arco Minero del Orinoco. El control de estos recursos podría pasar a manos estadounidenses, beneficiando a sus empresas, ya que el oro tiene aplicaciones en la electrónica y la industria aeroespacial.

El país caribeño es enormemente rico en oro. Los datos son muy opacos, pero se cree que el suelo de Venezuela aún guarda 2.236 toneladas de oro. La gran mayoría están localizadas en el Arco Minero del Orinoco. Se trata de 110.000 kilómetros cuadrados de minas a cielo abierto que suponen la friolera del 12% del territorio de Venezuela.

Sin embargo, allí no solo hay oro. Es un yacimiento con todo tipo de minerales y tierras raras que ahora, tal y como anunció Trump, podrían ser explotados por empresas estadounidenses, y una subida de su valor dispararía los beneficios de estas compañías.

Mucho más que simples joyas

El hecho de que esta explotación de oro fuese nacionalizada por Hugo Chávez, que ha sido duramente criticado por Estados Unidos durante dos décadas, le puede venir muy bien ahora a Washington, ya que solo el Estado venezolano puede extraer los metales preciosos, y ahora, tras el golpe que supuso la sustracción de Maduro, puede que a las autoridades no les quede más remedio que plegarse a los intereses de Trump.

De esta forma, Estados Unidos y las principales empresas norteamericanas se harían con el control de un material, el oro, que, lejos de lo que muchos piensan, no solo sirve para hacer joyas. Sus aplicaciones en la electrónica o la industria aeroespacial podrían hacer que EEUU tomase una ventaja aún mayor en estos sectores.

