Tito Asfura, el conservador vinculado al narcotráfico apoyado por Trump, gana unas elecciones marcadas por la polémica y será presidente de Honduras

El contexto A las puertas de las elecciones, Donald Trump aseguró que si Asfura no era elegido presidente, Estados Unidos retiraría todas sus inversiones en Honduras.

Nasry 'Tito' Asfura fue declarado virtual presidente electo de Honduras tras un proceso electoral plagado de acusaciones de fraude e injerencias externas. Las elecciones del 30 de noviembre estuvieron marcadas por amenazas y la polémica intervención de Donald Trump, que condicionó la financiación al país a la elección de Asfura. Con el 99,93% de las actas escrutadas, Asfura ganó con el 40,26% de los votos frente al 39,54% de Salvador Nasralla. La proclamación virtual del Consejo Nacional Electoral evidenció fracturas internas y denuncias de "golpe de Estado electoral". La OEA mostró cautela ante el proceso, mientras que Asfura prometió gobernar en medio de dudas sobre su legitimidad.

Tras 24 días de retrasos, incertidumbre y acusaciones de irregularidades,Nasry 'Tito' Asfura fue declarado este miércoles virtual presidente electo de Honduras por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en un proceso electoral que dejó enormes dudas sobre su transparencia y volvió a colocar al país en el foco de la desconfianza democrática.

Las elecciones del 30 de noviembre estuvieron marcadas desde antes de la votación por acusaciones de fraude, amenazas contra consejeras electorales y una polémica injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que amenazó con dejar al país sin financiación si Asfura no era elegido presidente, un factor que desde los sectores progresistas aseguran que ha decantado los comicios.

Con el 99,93% de las actas escrutadas, Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y candidato del conservador Partido Nacional, obtuvo el 40,26% de los votos, imponiéndose por un margen mínimo a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que alcanzó el 39,54%. Una diferencia estrecha que, lejos de cerrar el capítulo electoral, profundizó la crisis de legitimidad.

La proclamación se realizó de manera virtual, ante la imposibilidad del CNE de hacerlo desde su sede en cadena nacional, debido a fracturas internas entre sus consejeros. El oficialista Marlon Ochoa, ausente en la sesión, había denunciado horas antes la gestación de un supuesto "golpe de Estado electoral", una acusación que resume el clima de descomposición institucional que rodeó la declaratoria.

En tercer lugar quedó Rixi Moncada, candidata del partido gobernante Libre, con 19,19 %, quien reiteró que no reconoce los resultados. En la misma línea, Nasralla afirmó que la declaratoria del CNE “no refleja la verdad completa del voto ciudadano”, aunque descartó convocar a movilizaciones y anunció que recurrirá a la vía legal.

Tensión antes y después de los resultados

Pese a que el recuento total aún no ha sido completado, Asfura comenzó a recibir felicitaciones exprés de líderes de la ultraderecha internacional. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio pidió respetar los resultados "confirmados", reforzando la narrativa de normalidad institucional pese a las irregularidades señaladas.

Varios países latinoamericanos y europeos también saludaron al virtual ganador. El presidente argentino Javier Milei fue más allá y celebró el resultado como una "derrota del narcosocialismo", trasladando su discurso de extrema derecha a un proceso electoral hondureño cuestionado incluso por observadores internacionales.

La Unión Europea y el Reino Unido expresaron su disposición a trabajar con la futura administración de Asfura, que asumiría el 27 de enero de 2026, obviando las advertencias sobre la fragilidad del proceso.

La OEA, pendiente de Honduras

A diferencia de otros actores, la Organización de Estados Americanos (OEA) optó por un tono más cauteloso. El organismo "tomó nota" de la declaratoria del CNE y lamentó que el recuento total de votos no esté completo, subrayando una carencia clave para cualquier proclamación definitiva.

Mientras tanto, Asfura se limitó a publicar en la red X: "Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar". Una promesa que llega en medio de un escenario marcado por sospechas, presiones externas y una legitimidad aún en entredicho, y que deja dudas sobre la legitimidad del próximo Gobierno.

