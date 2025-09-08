Al menos cinco muertos y varios heridos en un tiroteo en Jerusalén

Foto de archivo. Punto de control que limita el acceso desde el sur de Cisjordania hacia Jerusalén.

Los detalles Así lo ha informado este lunes la policía israelí y el servicio de emergencias MDA. El tiroteo se habría producido en el cruce de Ramot, en la calle Yigal Yadin, Jerusalén.

Al menos cinco personas han muerto y varias personas ha resultado heridas en un tiroteo llevado a cabo este lunes en Jerusalén (Israel) por dos atacantes que fueron "neutralizados" en el mismo lugar, según informó la policía israelí y el servicio de emergencias MDA. Así como lo han comunicado en su perfil de X. El tiroteo se habría producido en el cruce de Ramot, en la calle Yigal Yadin.

El suceso ocurrió unos minutos pasadas las 10 de la mañana hora local, en este cruce de calles, cuando dos atacantes abrieron fuego y causaron heridas a 15 personas, informó el MDA en un primer momento. La agencia Reuters ha indicado que la Policía informó, por su parte, de que los dos "terroristas" causantes de los disparos fueron "neutralizados" allí mismo.

"Los heridos yacían en la calle y la acera cerca de una parada de autobús, algunos inconscientes", tal como indica un paramédico del MDA en un comunicado, y otro afirmó que "había destrucción generalizada, cristales rotos en el suelo y una gran conmoción".

Según información de varios medios israelíes, los atacantes supuestamente subieron a un autobús y abrieron fuego contra los pasajeros. Tras el ataque, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, informó en un comunicado de que estaba llevando a cabo una evaluación de la situación con los responsables de las fuerzas de seguridad.