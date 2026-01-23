TikTok evita su prohibición en EEUU con la creación de una empresa conjunta

El contexto ByteDance, el propietario chino de TikTok, anuncia que ha cerrado un acuerdo para establecer una empresa conjunta de propiedad mayoritaria estadounidense que protegerá los datos estadounidenses.

TikTok ha alcanzado un acuerdo para evitar su veto en Estados Unidos mediante la creación de una empresa conjunta que protegerá los datos estadounidenses. ByteDance, propietario de TikTok, asegura que TikTok USDS Joint Venture LLC garantizará la privacidad y ciberseguridad de los usuarios. Los inversores estadounidenses e internacionales tendrán el 80,1% de la empresa, mientras que ByteDance retendrá el 19,9%. Oracle, Silver Lake y MGX poseerán cada uno un 15%. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Estados Unidos y China. Donald Trump elogió el acuerdo, destacando la propiedad mayoritaria estadounidense. TikTok reentrenará su algoritmo con datos estadounidenses, que se protegerán en la nube de Oracle.

TikTok ha logrado cerrar un acuerdo para evitar su veto en Estados Unidos mediante la creación de una empresa conjunta de propiedad mayoritaria que protegerá los datos estadounidenses. ByteDance, el propietario chino de TikTok, asegura que TikTok USDS Joint Venture LLC protegerá los datos, las aplicaciones y los algoritmos de los usuarios estadounidenses mediante medidas de privacidad de datos y ciberseguridad.

El acuerdo prevé que los inversores estadounidenses e internacionales posean el 80,1% de la empresa, mientras que ByteDance poseerá el 19,9%. Los tres inversores administradores de TikTok USDS JV —el gigante de la computación en la nube Oracle, el grupo de capital privado Silver Lake y la firma de inversión MGX, con sede en Abu Dabi— poseerán cada uno un 15%.

Un funcionario de la Casa Blanca trasladó a la agencia Reuters que los gobiernos de Estados Unidos y China habían firmado el acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el acuerdo en una publicación en redes sociales, afirmando que TikTok "ahora será propiedad de un grupo de grandes patriotas e inversores estadounidenses, el más grande del mundo", agradeciendo al presidente chino, Xi Jinping, "por colaborar" con su Administración. "Podría haber optado por lo contrario, pero no lo hizo, y agradecemos su decisión", ha apostillado.

El año pasado, Trump afirmó que el acuerdo cumplía con los términos de desinversión exigidos por la ley de 2024. En septiembre, la Casa Blanca anunció que la empresa operaría la aplicación estadounidense de TikTok. El presidente tiene más de 16 millones de seguidores en su cuenta personal de TikTok y llegó a atribuir su reelección a su popularidad en la app, utilizada por más de 200 millones de estadounidenses.

Algunos de los inversores

TikTok afirmó que entre los inversores de la empresa se encuentran Dell FamilyOffice (firma de inversión del fundador de Dell Technologies, Michael Dell), además de Vastmere Strategic Investments, Alpha Wave Partners, Revolution, Merritt Way, Via Nova, Virgo LI y NJJCapital.

Adam Presser y Will Farrell, exfiguras del índice USDS de TikTok, han sido nombrados director ejecutivo y director de seguridad, respectivamente. Shou Chew, director ejecutivo de TikTok, también fue nombrado miembro del consejo de administración de la empresa; lidera los negocios y la estrategia global de TikTok.

La empresa reentrenará, probará y actualizará el algoritmo de recomendación de contenido de TikTok con datos de usuarios estadounidenses, y el algoritmo se protegerá en la nube estadounidense de Oracle, según informó TikTok.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.