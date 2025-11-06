El tifón Kalmaegi deja 114 muertos y 127 desaparecidos en Filipinas y amenaza a Vietnam con "lluvias extremas"

El dato El Gobierno de Vietnam ha ordenado la evacuación de unas 300.000 personas, movilizando a unos 200.000 efectivos del Ejército para hacer frente a los preparativos.

Al menos 114 personas murieron y 127 permanecen desaparecidas tras el paso por Filipinas del tifón Kalmaegi, uno de los más fuertes de la temporada, indicó este jueves la Oficina de Defensa Civil. La isla de Cebú, con 71 fallecidos, es la zona más afectada por Kalmaegi, que cruzó entre el martes y el miércoles el país con vientos huracanados e intensas precipitaciones, declaró Rafaelito Alejandro, subdirector de la Defensa Civil, a la emisora DZMM.

"Debido a la envergadura del golpe en las zonas afectadas por el tifón he aprobado que se declare el estado de calamidad nacional", dijo este jueves el presidente, Ferdinand Marcos Jr., tras una reunión para abordar el desastre. Casi dos millones de personas en más de 360 localidades se han visto afectadas por Kalmaegi, conocido en el país como Tino, de las cuales más de medio millón se encuentran desplazadas, según los últimos datos del Consejo Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMC).

El tifón, que tocó tierra en siete ocasiones en Filipinas, inundó pueblos enteros en Cebú, que en octubre sufrió un terremoto de magnitud 6,9 por el que murieron al menos 72 personas, y la isla de Negros, en la región central de Bisayas. Las imágenes muestran a personas refugiadas en los tejados de sus casas, mientras las fuertes corrientes de agua movían vehículos y contenedores de mercancías. Entre los muertos se incluyen seis soldados que fallecieron cuando su helicóptero se estrelló el martes en la isla de Mindanao cuando participaba en los operativos de rescate.

Mientras Filipinas se recupera del desastre en el centro del archipiélago, las autoridades de la isla septentrional de Luzón -donde se ubica Manila- se preparan para la posible llegada de una tormenta tropical que se espera gane fuerza hasta convertirse en un supertifón antes de tocar tierra el lunes, según el departamento de Meteorología.

Vietnam se prepara para "lluvias extremas"

Filipinas sufre unos 20 tifones y tormentas tropicales al año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y terminar en noviembre o diciembre, y los científicos advierten que las tormentas se están volviendo más poderosas debido al cambio climático.

Kalmaegi abandonó este jueves las aguas territoriales de Filipinas y se encuentra sobre el mar de China Meridional rumbo a las provincias centrales de Vietnam, donde podría tocar tierra en la tarde de este jueves. El Gobierno de Vietnam se prepara para la llegada de "lluvias extremas" e inundaciones y han ordenado la evacuación de unas 300.000 personas, movilizando a unos 200.000 efectivos del Ejército para hacer frente a los preparativos, apunta el Gobierno de Hanói en su portal oficial.

La tormenta se encontraba en la mañana de este jueves sobre el mar de China Meridional, a unos 270 kilómetros al este de la costa vietnamita, a donde se espera que llegue entre la tarde y la noche del jueves mientras gana fuerza y velocidad. Conforme a los pronósticos actuales, Kalmaegi registra vientos sostenidos de 166 kilómetros por hora y rachas de más de 185. Las zonas de mayor posible impacto son las provincias centrales entre Da Nang, que hace unas semanas ya sufrió graves inundaciones, y Lam Dong.

Las "lluvias extremas" que acompañan al tifón podrían provocar la crecida del caudal y el desborde de los ríos de la región causando inundaciones en varias localidades, alertan las autoridades.

