Sismo en Japón
Un terremoto de magnitud 6,7 en Japón obliga a activar la alerta de tsunami
Los detalles El sismo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT).
Resumen IA supervisado
Un potente terremoto de 6,7 grados de magnitud sacudió el noreste de Japón este domingo, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), lo que llevó a la activación de una alerta de tsunami. El sismo ocurrió frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT), con un epicentro situado a aproximadamente 10 kilómetros de profundidad bajo el mar. El temblor alcanzó una intensidad de 4 en la escala japonesa de 0 a 7 en las áreas más afectadas, que incluyen la prefectura de Iwate y la vecina Miyagi.
* Resumen supervisado por periodistas.
Un fuerte terremoto de 6,7 grados de magnitud sacudió este domingo el noreste de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), obligando a activar una alerta de tsunami.
El sismo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT), según JMA.
El temblor se registró con epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo el mar
Este tuvo una intensidad de 4 en la escala japonesa de 0 a 7 en las zonas más afectadas de Iwate y la vecina prefectura de Miyagi.*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.