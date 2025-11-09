Ahora

Sismo en Japón

Un terremoto de magnitud 6,7 en Japón obliga a activar la alerta de tsunami

Los detalles El sismo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT).

Un terremoto de magnitud 6,7 en Japón obliga a activar la alerta de tsunami.Un terremoto de magnitud 6,7 en Japón obliga a activar la alerta de tsunami.Agencia Meteorológica de Japón
Un fuerte terremoto de 6,7 grados de magnitud sacudió este domingo el noreste de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), obligando a activar una alerta de tsunami.

El sismo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT), según JMA.

El temblor se registró con epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo el mar

Este tuvo una intensidad de 4 en la escala japonesa de 0 a 7 en las zonas más afectadas de Iwate y la vecina prefectura de Miyagi.

