Un terremoto de magnitud 6,7 en Japón obliga a activar la alerta de tsunami.

Los detalles El sismo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT).

Un potente terremoto de 6,7 grados de magnitud sacudió el noreste de Japón este domingo, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), lo que llevó a la activación de una alerta de tsunami. El sismo ocurrió frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT), con un epicentro situado a aproximadamente 10 kilómetros de profundidad bajo el mar. El temblor alcanzó una intensidad de 4 en la escala japonesa de 0 a 7 en las áreas más afectadas, que incluyen la prefectura de Iwate y la vecina Miyagi.

Un fuerte terremoto de 6,7 grados de magnitud sacudió este domingo el noreste de Japón, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), obligando a activar una alerta de tsunami.

El sismo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local (08:03 GMT), según JMA.

El temblor se registró con epicentro a unos 10 kilómetros de profundidad bajo el mar

Este tuvo una intensidad de 4 en la escala japonesa de 0 a 7 en las zonas más afectadas de Iwate y la vecina prefectura de Miyagi.