Un tanque de Israel dispara 30 balas contra un puesto de guardia los cascos azules de la FINUL en Líbano

Sí, pero... A pesar del alto el fuego pactado en la zona en noviembre de 2024, los israelíes mantienen tropas en el terreno y siguen lanzando ataques e incursiones. Una de las balas ha entrado en los dormitorios.

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado que un tanque israelí disparó 30 balas de pequeño calibre contra una posición de los cascos azules en el sur del país, violando el alto el fuego pactado para 2024. Las balas impactaron en un puesto de guardia, entrando una en los dormitorios sin causar heridos. La FINUL pidió a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que cesaran el fuego y recordó su obligación de proteger a los pacificadores. Este incidente sigue a un ataque con dron israelí en Adeise. Además, tanques israelíes dispararon contra una patrulla española, sin causar daños. Israel no ha comentado estos sucesos.

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano, la FINUL, ha denunciado que un tanque de Israel ha disparado unas 30 balas de pequeño calibre contra una de las posiciones de los cascos azules en el sur del país, en medio del alto el fuego pactado en 2024.

"Las balas han impactado en un puesto de guardia. Una de ellas ha penetrado en los dormitorios, quizá después de haber rebotado. Por suerte, el inquilino no estaba presente cuando entró y no hubo heridos", comparten en un comunicado.

En el momento de los disparos, la FINUL pidió a las Fuerzas de Defensa de Israel, las FDI, que "cesaran el fuego". Les ha recordado a su vez su obligación de garantizar la seguridad de los pacificadores y cesar las actividades que les ponen en peligro "a ellos y sus posiciones".

"Cualquier acción que ponga en riesgo a los cascos azules supone una grave violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU y socava la estabilidad que tratamos de lograr", han expuesto.

Israel, de momento, no se ha pronunciado sobre este hecho. Sin embargo, la denuncia llega horas después de que se informase de un ataque con dron israelí contra una patrulla en Adeise, cuando se les alertó de un "peligro potencial" en una vivienda en la que se halló "un artefacto explosivo conectado a un detonador".

La FINUL ha registrado al menos ocho ataques contra sus efectivos durante todo el año pasado, con el alto en fuego ya en vigor tras su firma en noviembre de 2024. Israel, a pesar de todo, mantiene desplegadas tropas en cinco puntos y lanza ataques e incursiones desde entonces.

Cañonazos contra una patrulla española

Además, hace días el Ministerio de Defensa español informó que una patrulla recibió el ataque de tres carros de combate de Israel. Según relataron, la ofensiva tuvo lugar a las 16:30, cuando los tanques israelíes tomaron la posición al norte de la 'buffer zone' en el área de responsabilidad del Batallón Español de la Brigada Este de UNIFIL. El lugar es una zona de seguridad en torno a las posiciones que las FDI mantienen en territorio libanés.

La patrulla española se dirigió hacia el lugar para monitorizar dichos carros de combate, que estaban fuera de la citada 'buffer zone'. En ese momento, los tanques efectuaron tres disparos de cañón que cayeron a 150 metros y 380 metros de las tropas españolas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.