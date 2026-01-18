Ahora

El tajante mensaje de un groenlandés a Trump: "Puede poner ejércitos y lo que quiera en Groenlandia, pero no puede tomarla ni anexionarla"

Los detalles J.J. Simonsen calificó la manifestación de este sábado de "histórica" y expresó la sensación de "orgullo que se ha generado" entre los ciudadanos. Y es que reunir a miles de personas supone un reto en una isla enorme, congelada y sin carreteras.

Nunca antes habían protestado tantos groenlandeses juntos. Miles de personas ocuparon este sábado las calles de su capital para transmitir al mundo el mensaje de que "Groenlandia es de los groenlandeses" y que no están "interesados en ser americanos".

Esta es su respuesta a las ambiciones de Trump, como contó J. J. Simonsen en la Sexta Xplica. "No se puede explicar la sensación del orgullo que se han generado en estos tiempos", expresó el hombre, quien calificó de "histórica" la manifestación de este sábado ante el consulado estadounidense, y en la que participó el primer ministro.

Y es que reunir a miles de groenlandeses supone un reto en una isla enorme, congelada y sin carreteras. Así, J.J. Simonsen defendió que Trump "puede poner ejércitos y lo que quiera en Groenlandia, pero no puede tomarla ni anexarla". "Estamos dispuestos a defender nuestro país", advirtió el ciudadano groenlandés.

Además, no están solos en esto, ya que hasta 15.000 daneses dijeron este sábado a Trump que no toque Groenlandia. El mensaje de todos los que protestaron tanto en Groenlandia como en Copenhague es claro: la isla no está en venta.

