El Supremo rechaza el despligue de la Guardia Nacional en Chicago ordenado por Trump

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado la solicitud del presidente Donald Trump para desplegar la Guardia Nacional en Chicago, lo que representa un revés para sus planes de redadas antimigratorias en una ciudad demócrata. El tribunal argumentó que no se ha identificado una autoridad que permita a los militares ejecutar leyes en Illinois, y que no se ha demostrado que el presidente pueda federalizar la Guardia Nacional para proteger al personal y la propiedad federal. El fallo, vigente desde el 9 de octubre, fue celebrado por el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois como una victoria para la democracia. La Casa Blanca afirmó que el fallo no afecta su agenda de protección al pueblo estadounidense.

La corte ha considerado en el mismo escrito que tampoco se ha demostrado que el presidente pueda legalmente "federalizar la Guardia Nacional en el ejercicio de su autoridad inherente para proteger al personal y la propiedad federal en Illinois".

El alto tribunal ha mantenido así vigente el fallo judicial que ha bloqueado el despligue de tropas desde el pasado 9 de octubre y tras deliberar, por tanto, durante más de dos meses. Esto supone una revisión inusualmente larga para una solicitud que alegaba que las tropas eran necesarias "para prevenir riesgos continuos e intolerables para la vida y la seguridad del personal federal".

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha celebrado en un comunicado la decisión del Supremo al "reprender los intentos presidente Trump de militarizar y demonizar nuestra ciudad", mientras que el gobernador del estado de Illinois, Jay Robert Pritzker, ha calificado el fallo como "una gran victoria para Illinois y la democracia estadounidense".

Por su parte, la Casa Blanca ha asegurado "nada en el fallo de hoy menoscaba" la agenda del Gobierno, que "seguirá trabajando día tras día para proteger al pueblo estadounidense", en palabras de su portavoz Abigail Jackson.

