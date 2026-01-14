No son solo "trineos tirados por perros" como dice Trump: así es la patrulla Sirius que protege Groenlandia desde la IIGM

La otra cara Mientras Donald Trump bromea sobre la defensa de la isla, estos hombres y sus perros recorren la nada blanca de Groenlandia, enfrentándose a frío extremo y soledad absoluta, vigilando estaciones secretas, controlando actividades ilegales y asegurando la soberanía danesa en un territorio del tamaño de Europa occidental.

Donald Trump se ha mofado en varias ocasiones de la defensa de Groenlandia. "¿Saben lo que acaban de hacer para mejorar su seguridad? Añadieron un trineo tirado por perros", dijo. Y sí, Groenlandia tiene una patrulla con perros, pero ni mucho menos es como él lo pinta. No es un grupo naif ni inofensivo: es Sirius, la unidad de élite encargada de vigilar la isla más grande del mundo.

Esta patrulla no lucha batallas ni cuenta con grandes medios. Está formada por dos hombres y entre 11 y 15 perros, recorriendo miles de kilómetros durante meses. Su misión es sencilla, pero vital: hacer reconocimiento del territorio, controlar la pesca y la minería ilegal y ejercer la soberanía danesa en un lugar donde el error humano puede ser letal.

Sirius nació durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania nazi ocupó Dinamarca en abril de 1940. Groenlandia quedó aislada y pasó a ser estratégica: quien controlara la isla dominaba el Atlántico Norte y la información meteorológica clave para la guerra. Los alemanes empezaron a instalar estaciones meteorológicas secretas en la costa este, buscando datos que les permitieran ganar batallas a miles de kilómetros.

Para proteger la isla, cazadores inuits y colonos daneses y noruegos, acostumbrados a sobrevivir en condiciones extremas, se organizaron de dos en dos para patrullar el hielo, soportando temperaturas de hasta 50 grados bajo cero. Y 86 años más tarde, Sirius sigue haciendo exactamente lo mismo.

"El trabajo de Sirius no es pelear contra nadie. Es patrullar la nada. Allí arriba no puedes luchar contra el hielo: siempre gana", recuerda uno de sus veteranos décadas después. La unidad apenas cuenta con media docena de patrullas, pero cada trineo y su equipo de perros son suficientes para sobrevivir y mantener el control de Groenlandia.

Así que mientras Trump se ríe diciendo que la defensa de Groenlandia son "dos trineos tirados por perros", la realidad es que estos hombres y sus perros han mantenido la isla vigilada y segura durante casi un siglo, recorriendo kilómetros de hielo, viento y silencio, sin apoyo inmediato y con la amenaza más letal: el error humano.

Sirius es pequeña, silenciosa y resistente, una patrulla mínima diseñada para cuidar un vacío blanco del tamaño de Europa occidental, donde la paciencia, la resistencia y la habilidad para sobrevivir valen más que cualquier ejército.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.