La socialista Katie Wilson hace historia al ganar la alcaldía de Seattle

El contexto Los progresistas suman una alcaldía más en Estados Unidos: tras la victoria de Mamdani en Nueva York, Wilson se ha hecho con la alcaldía de Seattle por un estrecho margen de apenas 2.000 votos.

Katie Wilson, socialista de 43 años y organizadora comunitaria, ha hecho historia al ganar la alcaldía de Seattle con un mensaje progresista, venciendo al demócrata Bruce Harrell por poco más de 2.000 votos. Su campaña se centró en aumentar impuestos a corporaciones y promover programas de vivienda asequible. Cofundadora de Transit Riders Union, Wilson ha criticado los desalojos de personas sin hogar. Su estrategia para captar el voto joven fue clave para remontar en la recta final. Harrell reconoció la derrota y los sindicatos felicitaron a Wilson, quien celebró su victoria como un movimiento impulsado por la gente. Esta victoria se suma a la de Zohran Mamdani en Nueva York.

Su nombre es Katie Wilson, se define como socialista y acaba de hacer historia al ganar las elecciones a la alcaldía de Seattle, con un mensaje progresista con el que ha derrotado por poco más de 2.000 votos al demócrata Bruce Harrell, que buscaba la reelección. Los progresistas suman así una victoria en la Costa Oeste de Estados Unidos, tras una campaña exitosa similar a la del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani.

Wilson, organizadora comunitaria de 43 años y recién llegada a la política, ha abogado durante su campaña por imponer mayores impuestos a las corporaciones y programas de vivienda asequible. Cofundadora de Transit Riders Union, un grupo que impulsa el acceso al transporte público para las personas de bajos recursos, Wilson ha sido una dura crítica de los desalojos de las personas sin hogar en Seattle.

Los expertos políticos afirman que su estrategia para captar el voto joven la ayudó a remontar en la recta final de la campaña frente a Harrell, que llevaba en el cargo desde 2021. En los primeros recuentos, Harrell le sacaba una ventaja de más de 10.000 votos y superaba a su rival por ocho puntos, pero Wilson finalmente ha logrado superarle por unos 2.000 sufragios en el conteo final, en la que ha sido una de las votacione4s más reñidas para decidir quién dirige el Ayuntamiento de Seattle.

Harrell ha reconocido la derrota y ha deseado "lo mejor" a Wilson, según trasladó en una rueda de prensa tras hablar con la ganadora. "Fue una conversación muy agradable. Sigo teniendo mucha fe en el futuro de este país y de esta ciudad. Esa es la actitud que debemos tener", ha agregado. Los sindicatos de trabajadores se han volcado a felicitar a Wilson, que ha afirmado en sus redes sociales que es "un honor estar en la lucha por los trabajadores" junto a los miembros y líderes sindicales.

"Nos enfrentamos a un poderoso [alcalde] titular que, según las previsiones, lograría la reelección sin problemas. Nos enfrentamos a más dinero de los comités de acción política corporativos del que jamás se haya gastado en atacar a un candidato en unas elecciones de Seattle. Creamos un movimiento impulsado por la gente, arraigado en la esperanza por el futuro de nuestra ciudad. Y hemos ganado", ha celebrado en un segundo mensaje en la red social 'X'.

La victoria de Wilson en Seattle se une a la de Mamdani en Nueva York, donde este defendió una campaña de soluciones progresistas frente al alto coste de la vida en la Gran Manzana y ha sido duramente criticado por Donald Trump.

