"Es el símbolo de la yihad silenciosa": Israel carga contra Mamdani pese a definirse como un alcalde para todos

¿Qué ha ocurrido? Distintos miembros del Gobierno de Benjamin Netanyahu y los medios de comunicación israelíes le han acusado de simpatizar con Hamás. Además, Trump ha llamado "idiotas" a los judíos neoyorkinos que le votaron.

La elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York ha generado controversia tanto en Estados Unidos como en Israel. Mamdani, quien se define como "joven, musulmán y un socialista demócrata", ha prometido luchar contra la islamofobia y el antisemitismo. Sin embargo, ha enfrentado críticas del gobierno israelí, con figuras como Amichai Chikli y Ben Gvir atacándolo duramente. Los medios también han participado en esta campaña de desprestigio. A pesar de ello, Mamdani ha buscado apoyo reuniéndose con la comunidad judía local. Mientras algunos ciudadanos critican su elección, otros ven positivamente su llegada como una voz no pro-sionista en Nueva York.

La elección de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York no solo se le ha atragantado al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también al Gobierno de Israel que a excepción de su primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha salido en tromba a cargar contra el primer edil neoyorkino que no ha dudado en definirse como "joven, musulmán y un socialista demócrata", así como el alcalde de todos, ya que ha subrayado en múltiples ocasiones que no tolerará "ni la islamofobia ni el antisemitismo".

El ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, ha publicado un mensaje en su perfil de X en el que ha asegurado que "ha sido elegido alcalde el último de los matones, partidario de los violadores y asesinos de Hamás". Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, ha señalado que "es el triunfo del antisemitismo sobre el sentido común". Más allá ha ido el ex primer ministro Avigdor Lieberman, quien ha comentado en X que Mamdani es "el símbolo de la yihad silenciosa".

Pero este discurso no solo ha sido cosa de políticos, también de los medios de comunicación, que han tratado de burlarse de él con 'sketches' como en el que un guiñol con la cara del nuevo alcalde de Nueva York dice: "Amo a Hamás", en lugar de: "Amo el humus".

Sin embargo, el primer edil no se ha rendido y ha combatido esta campaña de odio reuniéndose con miembros de la comunidad judía de su ciudad. Algo que ha quedado patente en las palabras que un rabino neoyorkino que afirmó durante la noche de los comicios que "todo ese odio en contra de Mamdani es falso". Todo a pesar de que el presidente del país donde reside, Donald Trump, llegó a exclamar: "¡Cualquier judío que vote por Zohran Mamdani es un antisemita declarado y confeso, es un estúpido!".

Con todo, este bulo ha calado en la calle, como ha mostrado un ciudadano israelí: "Me parece realmente repugnante aceptar a una figura pública musulmana que habla en contra de Israel, que no está en contra del antisemitismo y que está a favor de las guerras". Pero hay esperanza, ya que otros consideran que es "muy bueno e importante que alguien que no es pro-sionista venga a Nueva York", un mensaje que ha representado el sentir de muchos judíos dentro y fuera de Nueva York.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.