Ahora

Tensión en Venezuela

Sandro Pozzi, sobre Trump tras los ataques a Venezuela: "Puede generar una situación de caos tremendo que puede derivar en violencia"

Los detalles Para el periodista, este ataque ha sido "muy importante" ya que "demuestra hasta qué punto pueden llegar las capacidades militares de Estados Unidos" y por consiguiente "es un mensaje mayor para el mundo".

pozzi-venezuela
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El mundo entero se encuentra expectante tras los ataques estadounidenses en Caracas que se han saldado con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores. Los intensos bombardeos han formado parte de una operación que ha sido "todo un éxito", según el líder estadounidense, Donald Trump.

Para el periodista Sandro Pozzi, este ataque ha sido "muy importante" ya que "demuestra hasta qué punto pueden llegar las capacidades militares de Estados Unidos" y por consiguiente "es un mensaje mayor para el mundo".

"Si eso lo combinas con la operación en Irán contra el programa nuclear, te da una dimensión de hasta qué punto EEUU puede llevar operaciones de cualquier calibre en cualquier lugar del mundo y contra cualquier régimen", ha añadido.

Así, explica que los objetivos del presidente de conseguir un cambio de régimen en Venezuela puede crear "una situación de caos interno que pueda traducirse en violencia": "Por tanto, no puede celebrar ni cantar victoria de una manera tan rotunda".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Primera imagen de Nicolás Maduro detenido: el líder venezolano, con esposas y los ojos tapados
  2. Ataque a Caracas, en directo | Trump anuncia que EEUU va a "liderar" Venezuela "hasta que se pueda llegar a una transición justa"
  3. María Corina Machado posiciona a González Urrutia para "tomar el poder" en Venezuela tras la detención de Maduro
  4. Abren una investigación penal contra los dueños del bar de Crans-Montana en el que han muerto al menos 47 personas
  5. Feijóo entrega a la jueza los mensajes que envió a Mazón el día de la DANA: "Ánimo amigo. Lleva la iniciativa... es la clave"
  6. La AEMET activa un aviso especial de nevadas desde el domingo al martes por la borrasca Francis