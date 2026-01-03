Sandro Pozzi, sobre Trump tras los ataques a Venezuela: "Puede generar una situación de caos tremendo que puede derivar en violencia"

Los detalles Para el periodista, este ataque ha sido "muy importante" ya que "demuestra hasta qué punto pueden llegar las capacidades militares de Estados Unidos" y por consiguiente "es un mensaje mayor para el mundo".

El mundo observa con atención tras los ataques de Estados Unidos en Caracas, que resultaron en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Según Donald Trump, la operación fue "todo un éxito". El periodista Sandro Pozzi considera este ataque "muy importante" ya que destaca las capacidades militares de EE.UU. y envía un mensaje contundente al mundo. Pozzi también señala que la intervención podría generar un "caos interno" en Venezuela, advirtiendo que no se debe celebrar la operación de manera tan rotunda, ya que podría traducirse en violencia.

"Si eso lo combinas con la operación en Irán contra el programa nuclear, te da una dimensión de hasta qué punto EEUU puede llevar operaciones de cualquier calibre en cualquier lugar del mundo y contra cualquier régimen", ha añadido.

Así, explica que los objetivos del presidente de conseguir un cambio de régimen en Venezuela puede crear "una situación de caos interno que pueda traducirse en violencia": "Por tanto, no puede celebrar ni cantar victoria de una manera tan rotunda".

