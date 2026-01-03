Sandro Pozzi, sobre cómo se ha producido la detención de Maduro: "Trump ha dicho que parecía un 'show"

El periodista ha detallado cómo ha descrito el presidente estadounidense la detención del presidente venezolano en una operación que ha sido "rápida".

Por el momento, poco se sabe de cómo se ha producido la detención de Nicolás Maduro más allá del hecho en sí de que el Ejército de Estados Unidos ha capturado al presidente venezolano.

Algo más de luz ha arrojado sobre la operación Donald Trump en una conversación con la cadena Fox, tal y como ha explicado Sandro Pozzi en laSexta: "De hecho, Trump ha utilizado esa palabra, que parecía un 'show'. Todo fue muy rápido, muy violento y que siguió la operación de captura en vivo".

"Ha sido una operación extremadamente compleja y que eso fue lo que provocó que se aplazara porque la meteorología debía de ser perfecta. Dice que nunca ha visto nada igual", ha añadido el periodista.

Como relata, el presidente estadounidense "ha hecho referencia al ataque a Irán, pero que le ha llamado mucho más la atención y le ha impresionado más este operativo".

"Sacaron a Maduro de su habitación, lo que implicaría que no se esperaba esta operación, y describe donde estaba alojado como una fortaleza de puertas blindadas. La intención era hacer esta operación hace tres días, coincidiendo con el Año Nuevo", ha concluido.

