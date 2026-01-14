Rusia se ríe de la intención de Europa de defender Dinamarca: "Se cagarán en los pantalones y entregarán Groenlandia"

Entre líneas En caso de un enfrentamiento militar o una situación de tensión directa entre Dinamarca y Groenlandia con EEUU sería el fin de la OTAN, el sueño dorado de Putin, que vería desaparecer a su principal enemigo.

Dmitri Medvédev, vicepresidente del consejo de Seguridad de Rusia, se ha burlado de Europa y del presidente francés, Emmanuel Macron, por su defensa de Groenlandia ante las intenciones anexionistas de Donald Trump. Medvédev afirmó que la UE no actuará y simplemente "entregará Groenlandia". En medios cercanos a Putin, se sugiere un posible apoyo ruso a Trump para expulsar a Europa de Groenlandia. Putin observa este escenario que podría debilitar a la OTAN, su principal adversario. Además, las tensiones sobre Groenlandia desvían la atención de la guerra de invasión de Rusia en Ucrania, que se acerca a su cuarto año.

El vicepresidente del consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev acaba de tuitear desde la red social X riéndose de Europa, de Francia y su presidente, Emmanuel Macron a raíz de su defensa de Groenlandia ante las aspiraciones anexionistas del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump. Medvédev ha escrito que la UE no hará nada y que solo se "cagarán en los pantalones y entregarán Groenlandia".

"El gallo galo ha cantado que, si se afecta la soberanía de Dinamarca, las consecuencias serían sin precedentes. ¡Uy! ¿Qué harán? ¿Secuestrar al presidente? ¿Atacarlo nuclearmente? Claro que no. Se cagarán en los pantalones y entregarán Groenlandia. Y eso sería un gran precedente europeo", ha escrito Medvédev.

En la televisión más cercana al presidente ruso, Vladimir Putin, han dicho: "¿Estaríamos dispuestos a ayudar a Trump para liberar Groenlandia de la influencia de un agente extranjero? ¿Por qué no?". Estas son las palabras de un propagandista ruso que, directamente, abre un hipotético apoyo de Rusia a Trump para echar a Europa de Groenlandia.

Mientras, Putin observa este nuevo clima de tensión internacional. En caso de un enfrentamiento militar o una situación de tensión directa entre Dinamarca y Groenlandia con EEUU sería el fin de la OTAN, el sueño dorado de Putin, que vería desaparecer a su principal enemigo. Además, las presiones de Trump sobre Groenlandia están distrayendo la atención de la guerra de invasión que sigue llevando a cabo contra Ucrania, una guerra que se acerca ya a concluir su cuarto año.

Lo más relevante para el presidente ruso, sin embargo, es que quedaría claro que el mundo está dividido en dos mitades: una para Trump y otra mitad para Putin.

