Los detalles Putin cada vez está más implicado en el país que lidera el político venezolano. Según la Inteligencia Ucraniana, hay un centenar de efectivos rusos en el país y están preparando al Ejército para una posible invasión estadounidense.

En un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, Nicolás Maduro ha lanzado una advertencia a Donald Trump subrayando la fortaleza de Venezuela. Mientras tanto, Estados Unidos incrementa su presencia militar en la región, y Maduro busca respaldo en Rusia. La portavoz rusa, Maria Zajárova, ha confirmado el apoyo de Moscú a los esfuerzos de Maduro para proteger la soberanía venezolana. Según la inteligencia ucraniana, una misión militar rusa, liderada por el general Oleg Makarevich, está en Venezuela desde principios de año, entrenando a las fuerzas venezolanas. A pesar de esto, el Gobierno de Trump asegura no estar preocupado por la presencia rusa. Queda por ver si el apoyo de Putin disuadirá a Trump de un ataque.

En mitad de las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, Maduro lanza una advertencia a Trump: "Hay una Venezuela profunda que no podéis ignorar, una fuerte y poderosa".

Mientras Estados Unidos acumula cada vez más aviones y buques para un posible ataque, Maduro busca el apoyo de Putin. "Confirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Nicolás Maduro destinados a proteger la soberanía y los intereses nacionales", ha declarado al respecto la portavoz rusa Maria Zajárova.

Según la Inteligencia Ucraniana, una misión militar rusa está en Venezuela desde principios de este año. Al mando está el general Oleg Makarevich, quien estuvo junto a Putin en una visita a las tropas destacadas en Ucrania. Makarevich dirige a más de 120 instructores militares rusos que entrenan a las Fuerzas Venezolanas.

Los misiles antiáereos rusos son la gran baza de Maduro para detener un posible ataque estadounidense, y el líder venezolano no ha dudado en presumir de su arsenal: "Tenemos 5.000 Igla-S en posiciones clave de la defensa antiaérea", ha señalado.

Por su parte, el Gobierno de Trump asegura que no está preocupado por la presencia militar rusa en Venezuela. "No me preocupa una escalada con Rusia respecto a Venelzuela. Simpere hemos esperado que brindaran apoyo al régimen de Maduro", ha asegurado Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU.

Sin embargo, está por ver si el apoyo de Putin disuade a Trump de atacar a Maduro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.