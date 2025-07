Rusia hace oídos sordos a la propuesta de una conversación de paz y continúa con sus ataques a Ucrania

No habrá encuentro entre Vladimir Putin y Volodímir Zelenski la próxima semana, a pesar de que el presidente ucraniano ha propuesto una nueva conversación de paz. El Kremlin ha respondido con ataques y reafirmando sus objetivos en la guerra. Aunque no ha habido respuesta formal de Putin, el Kremlin ha intensificado sus ataques, dejando claro que no cederán en sus ambiciones territoriales. La guerra continúa siendo cruel, con ambos bandos sufriendo las consecuencias.