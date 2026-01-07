Rusia denuncia la "interceptación ilegal" de su petrolero por parte de EEUU y exige un "trato humano y digno" para los tripulantes

Las causas Según EEUU, la embarcación sancionada forma parte de una 'flota fantasma' que transporta crudo ilícito desde Venezuela.

El gobierno ruso ha denunciado la "interceptación ilegal" del petrolero 'Marinera' por parte de Estados Unidos en aguas internacionales, exigiendo un "trato humano y digno" para sus tripulantes. Según el Ministerio de Transportes de Rusia, la incautación contraviene la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto. El petrolero, que había sido sancionado como parte de las medidas contra Venezuela, fue abordado por la Guardia Costera estadounidense tras una persecución de casi tres semanas. Durante esta, la tripulación pintó una bandera rusa y cambió su matrícula. Rusia había enviado un submarino para escoltar al buque.

El gobierno ruso ha denunciado este miércoles la "interceptación ilegal" por parte de Estados Unidos del petrolero 'Marinera' que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales y ha exigido un "trato humano y digno" para sus tripulantes.

El Ministerio de Transportes de Rusia ha condenado la incautación, asegurando que contraviene la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.

"Hoy sobre las 15:00 hora de Moscú (12:00 GMT) en mar abierto y fuera de los límites de las aguas territoriales de país alguno, el buque fue interceptado por la Guardia Costera de EEUU y se perdió la comunicación con el navío", ha indicado el Ministerio en un comunicado publicado en Telegram.

El Ministerio ha argumentado que el petrolero recibió el pasado 24 de diciembre de 2025 "el permiso temporal para la navegación bajo la bandera de Rusia, otorgado sobre la base de la legislación rusa y las normas del derecho internacional".

"En correspondencia con las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en mar abierto se aplica el régimen de libertad de navegación y ningún Estado tiene derecho a aplicar la fuerza contra buques registrados adecuadamente en las jurisdicciones de terceros estados", ha señalado.

Asimismo, el Ministerio de Exteriores ha reclamado un "trato humano y digno" para sus tripulantes. "Tomando en consideración la presencia de ciudadanos rusos entre los tripulantes, exigimos a la parte estadounidense garantizarles un trato humano y digno, respetar inapelablemente sus derechos e intereses y no obstaculizar su pronto retorno a la patria", ha declarado la diplomacia rusa a la agencia TASS, que ha añadido que sigue con atención las informaciones sobre la intercepción del petrolero.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha informado de que la tripulación "está ahora sujeta a enjuiciamiento por cualquier violación aplicable de la ley federal".

"El buque tenía una orden de incautación judicial... La tripulación será trasladada a Estados Unidos para dicho enjuiciamiento, si es necesario", ha afirmado en una rueda de prensa.

Sanciones contra Venezuela

La Guardia Costera estadounidense abordó con éxito el tanquero que había sido sancionado como parte de las medidas contra Venezuela, pero que huyó antes de llegar al país bolivariano. Las fuerzas estadounidenses lo habían buscado durante casi tres semanas y, finalmente, han conseguido rastrear su ubicación en el Atlántico.

Durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado del casco, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula para que figurara en el registro ruso. La tripulación no ha ofrecido resistencia en el momento del abordaje, de acuerdo con la fuente, que ha confirmado que los guardacostas estadounidenses no avistaron buques rusos en las proximidades.

Rusia había enviado a un submarino para escoltar al petrolero, según ha informado 'The Wall Street Journal', tras solicitar a Washington que detuviera la persecución de ese buque.

Este ha sido el tercer buque cisterna vinculado a Venezuela -como parte de una 'flota fantasma' que transporta crudo ilícito- que EEUU ha incautado desde que arreció la presión sobre el Gobierno del ahora prisionero Maduro, al que ha imputado con cargos de narcoterrorismo.

