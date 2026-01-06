Rusia critica las "flagrantes amenazas neocolonialistas" de EEUU y advierte: "El abuso de la fuerza solo llevará a crisis mayores"

¿Por qué es importante? El país dirigido por Putin ya manifestó el pasado lunes en la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU junto a China y Cuba su repulsa a los ataques estadounidenses.

El Kremlin ha criticado la agresión armada de Estados Unidos en Venezuela y las amenazas neocolonialistas de los trumpistas, condenándolas en el Consejo de Seguridad junto a países como Cuba y China. Rusia celebra la investidura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, destacando que esto garantiza la unidad del país y previene una crisis constitucional. Además, Moscú reafirma su apoyo al Gobierno venezolano y defiende el derecho de Venezuela a determinar su destino sin injerencias externas. Estas declaraciones siguen a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por fuerzas estadounidenses, quienes enfrentan cargos federales en EE.UU.

El Kremlin ha criticado duramente la agresión armada de Estados Unidos en Venezuela, así como las "flagrantes amenazas neocolonialistas" que los trumpistas están desplegando por el mundo. En este sentido, han recordado que su condena ya se ha elevado al Consejo de Seguridad junto a países como Cuba o China. No obstante, las autoridades rusas han insistido en que "el abuso de la fuerza solo llevará a crisis mayores".

Asimismo, el Ministerio de Exteriores de Rusia ha celebrado este martes la investidura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela y ha aseverado que esto garantiza la unidad de la nación caribeña. "Este paso demuestra la decisión del Gobierno bolivariano de garantizar la unidad y mantener la vertical del poder organizada en correspondencia con la legislación nacional, frenar los riesgos de una crisis constitucional y crear las condiciones necesarias para mantener el desarrollo pacífico y estable de Venezuela de cara a las flagrantes amenazas neocoloniales y la agresión armada extranjera":

Del mismo modo, Exteriores saludó los esfuerzos "emprendidos por las autoridades de este país para defender la soberanía estatal y los intereses nacionales". "Ratificamos la invariable solidaridad de Rusia con el pueblo y el Gobierno venezolanos", señaló, al desear éxitos a Rodríguez y asegurar que Moscú continuará "ofreciendo el apoyo necesario" a la nación caribeña, según ha informado 'EFE'.

Igualmente, la diplomacia rusia recalcó que "Venezuela debe tener el derecho garantizado a de determinar su destino sin injerencias foráneas destructivas"."Abogamos consecuentemente por la normalización de la situación y la solución de todos los problemas por medio del diálogo constructivo y el respeto a las normas del derecho internacional ante todo, los estatutos de la ONU", aseveró Exteriores, al reclamar que "América Latina y el Caribe deben continuar siendo una zona de paz".

Estas declaraciones se han producido después de que el pasado lunes, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela jurase como mandataria encarga del país, dos días después de la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa, la diuptada Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques en Caracas y tres estados cercanos.

Juramentada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la funcionaria -primera mujer en la historia de Venezuela en encabezar el Ejecutivo- aseguró que, en estas "horas terribles de amenazas contra la estabilidad", no va a descansar "ni un minuto para garantizar la paz".

Maduro y Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses durante los ataques ejecutados en Caracas y tres estados aledaños, y llevados este lunes ante un tribunal federal de Nueva York para su primera comparecencia, en la que se declararon no culpables de todos los cargos.

El mandatario está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones calificadas como terroristas por Washington.

