Robo de película en una cámara acorazada de Alemania: los ladrones se hicieron con un botín de 30 millones de euros

Un grupo de ladrones ha sustraído este lunes, 29 de diciembre, cerca de 30 millones de euros de un banco de la ciudad de Gelsenkirchen (Alemania), según han cifrado las autoridades del país. Los autores del crimen accedieron a la bóveda de la sucursal a través de un aparcamiento cercano y perforaron con un gran taladro la pared de la cámara.

Según un comunicado emitido por la Policía y recogido por Europa Press, "perpetradores desconocidos aprovecharon la tranquilidad de las vacaciones navideñas para perforar una cámara acorazada con un taladro grande y registrar las cajas de seguridad del interior". Además, los autores de este robo, precisa este comunicado, "accedieron al edificio de la caja de ahorros a través de un aparcamiento y huyeron con los objetos robados".

Por otro lado, y según otro comunicado compartido este martes, la Policía de Gelsenkirchen ha cifrado en "decenas de millones" los daños causados.

En concreto, según fuentes de seguridad citadas por la agencia alemana dpa, el robo habría afectado a cerca de 3.200 cajas de seguridad, repercutiendo así a más de 2.500 clientes, mientras que las estimaciones preliminares de los investigadores rondan los 30 millones de euros, lo que posicionaría el robo como uno de los mayores robos a una entidad bancaria en la historia reciente del país germano.

El asalto fue descubierto después de que saltase una alarma contra incendios, aunque las autoridades no han detenido a ningún sospechoso hasta el momento. La Policía de Gelsenkirchen ha explicado que dicha alarma había sido activada dos días antes, aunque ni los propios agentes ni los Bomberos desplazados entonces al lugar "encontraron indicios de daños" a su llegada.

Con todo, el cuerpo policial ha anunciado que sus efectivos han logrado las primeras pistas de la investigación, después de que varios testigos hayan situado a múltiples hombres con bolsas grandes en la escalera de un aparcamiento adyacente en la noche del sábado al domingo.

Los investigadores han identificado en las cámaras del aparcamiento a un Audi RS 6 negro abandonando el lugar de madrugada, en una franja horaria coincidente con el robo. En el vehículo viajaban varios individuos encapuchados, uno de los cuales activó la barrera de salida, y el coche llevaba una matrícula sustraída con anterioridad en Hannover. Ante estos hechos, la policía solicita la colaboración ciudadana para obtener cualquier dato que ayude a esclarecer el caso.

El robo ha alarmado a los clientes de la sucursal afectada, que ha pedido a los afectados que eviten acudir a la misma mientras coordinan "con la aseguradora cómo llevar adelante el proceso de indemnización de la manera más favorable posible para los clientes".

