El rey vuelve a mostrar su preocupación por las amenazas de EEUU y habla de "una inquietante expansión de la confrontación"

¿Qué ha dicho? "Pienso en Ucrania, en Oriente Próximo, en la región del Sahel, o en Groenlandia y en la región ártica, que tanto nos afecta a todos. Pero también en el pueblo iraní, o en el pueblo venezolano y en todos los presos políticos que todavía deben ser liberados", ha afirmado Felipe VI.

El rey ha vuelto a mostrar este viernes su preocupación por las amenazas de Estados Unidos (EEUU). Felipe VI ha hablado de "inquietante expansión de la confrontación" en un discurso ante el cuerpo diplomático en España.

"Hoy nos encontramos con una inquietante expansión de la confrontación, que es perfectamente visible tanto en conflictos prolongados, que siguen erosionando la estabilidad de las regiones afectadas, como en otros focos de tensión cuya evolución nos preocupa y que seguimos con particular atención en la actual coyuntura internacional", ha dicho el rey.

"Pienso en Ucrania, en Oriente Próximo, en la región del Sahel, o en Groenlandia y en la región ártica, que tanto nos afecta a todos. Pero también en el pueblo iraní, o en el pueblo venezolano y en todos los presos políticos que todavía deben ser liberados", ha continuado en el acto con motivo del nuevo en el que también han participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Felipe VI ha reafirmado este viernes la voluntad de España de mantener, desde el respeto mutuo, "una relación constructiva y orientada al futuro" con EEUU y ha hecho una firme defensa de un sistema basado en el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, que "no es una opción entre otras".

Tras indicar que la relación con EEUU "se ha construido históricamente sobre la base de la confianza y del diálogo", ha apuntado a la conmemoración del 250 años de su independencia que se celebra en 2026 como la ocasión poner en valor la "decisiva" contribución española al nacimiento de la nación americana "y reafirmar la voluntad de mantener, desde el respeto mutuo, una relación constructiva y orientada al futuro".

Felipe VI ha defendido también la importancia de preservar el vínculo transatlántico, que ha considerado imprescindible para la seguridad y la estabilidad globales, y "que exige, más que en ningún otro momento, una mayor capacidad de adaptación y un ejercicio responsable de los objetivos compartidos", y ha advertido de que su debilitamiento tendría consecuencias directas para la seguridad de todos.

También, y sin citar a la Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de EEUU, Donald Trump, el rey ha recalcado la defensa de un sistema basado en el derecho internacional y en los principios de la Carta de las Naciones Unidas es un imperativo moral y político y ha recalcado que no es "una opción entre otras". Una Carta de las Naciones Unidas que "sigue siendo la mejor respuesta colectiva a los desafíos globales" ha recalcado el rey, que ha recordado que su eficacia depende de la capacidad, "no ya de defenderla, sino de hacerla evolucionar".

El rey se ha preguntado: "¿Vamos a permitir que el mundo normalice el conflicto y pierda ante él su capacidad de reacción? ¿Vamos a permitir que las normas se ignoren hasta volverse irrelevantes?", para asegurar a continuación que la respuesta no puede ser otra que reforzar las alianzas, la unión y la cooperación entre quienes comparten valores y principios y defienden un "andamiaje internacional de normas, instituciones y derechos".

Tras repasar las alianzas sólidas que España mantiene en el plano internacional, el jefe del Estado ha incidido en la política exterior de España, basada en el respeto a las normas e instituciones internacionales y de la cooperación leal con socios y aliados. Y ha trasladado a los jefes de Estado y de Gobierno de los países representados en España la esperanza "de seguir impulsando nuestras agendas bilaterales y contribuir a un entorno internacional más favorable para la paz y el bienestar compartido". Porque "la alternativa no puede ser un mundo en el que el conflicto deje de alarmarnos y las normas dejen de protegernos", ha sostenido.

El rey también ha agradecido las muestras de cariño y solidaridad que han llegado desde todas partes del mundo por las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida, cuando la reina y él, ha dicho, se encuentran todavía "sobrecogidos por un dolor que apenas se puede expresar con palabras". En este sentido, ha destacado las condolencias transmitidas en el discurso que el Nuncio Apostólico, Piero Pioppo, en las palabras pronunciadas en la recepción como decano del cuerpo diplomático y le ha pedido que trasmita al papa León XIV "el afecto" con el que España "espera su histórica visita".

