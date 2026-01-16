La represión del ICE pasa factura a Trump: los republicanos y sus más fieles seguidores, cada vez más divididos y con más dudas

Los detalles La política migratoria del republicano, según la agencia AP, tan solo cuenta con el apoyo del 38% de los estadounidenses. Lo peor para él, que ya ni los suyos le siguen como le seguían hace año y medio.

Donald Trump tiene un duro examen por delante. Uno en forma de elecciones. En forma de unos comicios que él mismo considera, según ha afirmado, innecesarios. Porque el republicano se enfrenta al paso por las urnas. A ese mitad de mandato al que llega lastrado. Al que llega cada vez más solo. Que afronta con cada vez menos apoyos por la represión del ICE.

Por las formas y métodos de los agentes que ha desplegado a lo largo y ancho de EEUU. Por esa imagen, por ese vídeo, en el que se ve a uno de ellos disparando a Renée Nicole Good en Minneapolis. Las protestas no cesan, y el republicano podría perder no pocos votos por sus políticas de inmigración.

Unas que, según la agencia AP, solo aprueban el 38% de los estadounidenses. Unas que pueden ser clave en unas elecciones de mitad de mandato a las que ya ni tan siquiera los suyos están con él como estaban menos de dos años.

Porque el 'caso Epstein' ha dejado tocado a Trump. Porque el ICE está haciendo crecer las voces de alarmas entre sus propios seguidores. "Están operando ilegalmente", dice Joe Rogan, un podcaster con gran influencia en el voto joven que durante mucho tiempo fue un altavoz más del discurso 'trumpista'.

"No deberíamos tener a grupos militarizados que deambulan por las calles", insiste en estos agentes del ICE a lo que Trump ha dado un arma. Arma que no dudan en usar sea necesario o no.

Porque como Rogan hay otros como, por ejemplo, Bill O'Reilly. Conservador de gran alcance, ha afirmado que Renée Nicole Good "podría haber sido arrestada después": "El ICE necesita reducir la escalada".

El vídeo del asesinato de Renée en Minneapolis es, para Tucker Carlson, de la Fox, la gota que ha colmado el vaso para muchos en Estados Unidos.

"Ni siquiera debería haber elecciones"

Mientras las protestas en el estado del norte de EEUU no cesan, Trump ha coqueteado con esa idea de que para qué van a votar. De que para qué van a pasar por las urnas. Así lo llegó a decir el presidente, que considera que "ni siquiera" deberían tener elecciones.

La propia Casa Blanca ha salido al paso de esta afirmación, que han reducido a una "simple broma" del republicano. "Sólo estaba bromeando", informó Karoline Leavitt, jefa de prensa del Despacho Oval, ante los medios.

Pero los estadounidenses van a pasar por las urnas. Van a votar. Van a someter a Trump, le guste o no, a un examen más que duro. Apenas lleva un año de mandato, aunque estos 12 meses hayan podido hacerse más bien largos, y en su futuro próximo están unos comicios que pueden volver a dar alas a los demócratas de EEUU.