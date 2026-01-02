El relato de uno de los supervivientes en el trágico incendio de un bar en Suiza: "Tiraban restos humanos en la nieve porque se quemaban, se quemaban"

Los detalles En los vídeos se observa a jóvenes de entre 16 y 26 años escapando por las ventanas, rotas a patadas, porque las escaleras estaban completamente colapsadas. "Estaban abarrotadas. Algunos saltaban por encima de todos para intentar pasar", ha dicho otro testigo.

El incendio en el bar Le Constellation de la estación de esquí Crans-Montana, Suiza, ha dejado al menos 47 muertos y 119 heridos durante una celebración de Nochevieja. Las bengalas promocionadas por el local podrían haber iniciado el fuego, según testimonios. Supervivientes relatan escenas caóticas, con jóvenes escapando por ventanas rotas debido a escaleras colapsadas. "Había tanto humo que no se veía nada", describen. Las autoridades suizas investigan el suceso y priorizan la identificación de las víctimas mediante análisis dentales y ADN, mientras el país guarda cinco días de luto y celebra vigilias en honor a los fallecidos.

Grababan sin darse cuenta que el fuego en el techo del bar no tardaría en extenderse. Desde fuera, las imágenes del incendio en el local Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en Valais, Suiza, son catastróficas. "Tiraban restos humanos en la nieve porque se quemaban, se quemaban", ha contado uno de los supervivientes.

En los vídeos se observa a jóvenes de entre 16 y 26 años escapando por las ventanas, rotas a patadas, porque las escaleras estaban completamente colapsadas. "Estaban abarrotadas. Algunos saltaban por encima de todos para intentar pasar", ha dicho otro testigo.

La tragedia que se ha cobrado la vida de al menos 47 personas en un bar de una exclusiva estación de esquí en los alpes Suizos donde resultaron heridas 119 mientras celebraban la Nochevieja.

"Había tanto humo que no se veía nada. La mitad de la gente se asfixiaba al mismo tiempo", ha explicado otro joven. En mitad de la celebración de fin de año, las bengalas que el propio bar promociona en sus vídeos podrían haber originado la tragedia, según las declaraciones de los testigos y la principal hipótesis que maneja las autoridades suizas.

"Una mujer se subió a los hombros de otra con dos botellas, las agitó demasiado alto, golpearon el techo y de repente se incendiaron", han relatado sobre lo ocurrido.

Las imágenes son durísimas, pero para quienes tuvieron que vivirlo son realmente una pesadilla. "Vi a un amigo mío, vimos el fuego y subimos. Le agarré el brazo, pero luego subí las escaleras y lo solté. Ahora ya no me responde", ha dicho una de las jóvenes presentes.

En total, 119 heridos, muchos de ellos en estado crítico, que han sido traslados a Francia o Polonia para poder ser tratados. Por ahora, las autoridades priorizan la identificación de las víctimas, que tendrá que hacerse a través de análisis dentales y pruebas de ADN por el estado de los cuerpos. El país, que estará cinco días de luto, ya celebra vigilias en honor a todas las pérdidas.

