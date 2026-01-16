Ahora

tensión internacional

Reír por no llorar con Trump: analistas y cómicos desmontan los argumentos del presidente de EEUU para querer hacerse con Groenlandia

¿Por qué es importante? Trump justifica sus deseos de hacerse con Groenlandia bajo el mantra de la seguridad nacional, pero no cuela. Todo apunta a que la última razón de este movimiento tan agresivo contra la isla ártica es al ego del presidente estadounidense.

Reír por no llorar con Trump: analistas y cómicos desmontan los argumentos del presidente de EEUU para querer hacerse con Groenlandia

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, justifica sus deseos de hacerse con Groenlandia bajo el mantra de la seguridad nacional, pero no cuela. Todo apunta a que la última razón de este movimiento tan agresivo contra la isla ártica es al ego del presidente estadounidense, que quiere pasar a la historia y aumentar los metros cuadrados de su país para, así, ser recordado. Mientras, en la televisión estadounidense desmontan los argumentos de Trump.

Plata o plomo, según él mismo ha dejado claro, son las municiones con las que Trump amenaza a Groenlandia. "La nueva cruzada del presidente en convertir Groenlandia [Greenland en inglés, que significa la tierra verde] en su tierra naranja no está ayudando", ha dicho Jimmy Kimmel en su 'late night'.

Pero para munición, la que el surrealismo de su antojo le ha dado a analistas y cómicos. "[Queremos] Groenlandia porque lo único que odiamos más que a un régimen autoritario brutal es lo que sea justo lo contrario", ha dicho el actor y comediante Ronny Chieng.

"No queremos a Rusia o China de vecinos", llegó a decir Trump para justificar la anexión. Mensajes ante los que muchos se preguntan si el presidente estadounidense se escucha cuando habla. "Necesitamos Groenlandia por seguridad y la conseguiremos como sea", ha dicho también Trump. Mientras, en la televisión estadounidense se mofan de la 'bipolaridad' absurda de Trump y sus acólitos: "¿Oyes, Groenlandia? Es tu decisión… pero serás nuestra. Totalmente tu decisión… pero es inevitable".

Los comentaristas llevan así desde que el presidente mandó a su hijo Donald Trump Jr. de visita a Groenlandia. "Iba a venir en mis vacaciones de primavera, a disfrutar mis pasatiempos", dijo entonces. Ante esto, los presentadores y cómicos no tardaron en reaccionar: "¿Cocaína? Sabe que todo eso blanco es nieve de verdad, ¿o no?".

Y destacan lo que, de momento, Trump ha conseguido con todo esto: "[En Groenlandia han sacado] otro tipo de gorra MAGA: Haced que EEUU se vaya lejos". Ahora bien, ni los analistas más brillantes saben cómo deshacerse de este "depredador", pero la sátira desde luego no basta: reír por no llorar con Trump.

