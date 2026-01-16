Recomiendan a los operadores evitar volar sobre el espacio aéreo de Irán

Un hombre con su motocicleta frente a una enorme pancarta que muestra manos sosteniendo banderas iraníes como señal de patriotismo, en Teherán, este miércoles.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha emitido una recomendación este jueves a los operadores aéreos: evitar volar dentro del espacio aéreo de Irán en cualquir altitud y nivel de vuelo.

En este sentido, explican que una eventual acción militar de Estados Unidos (EEUU) contra territorio iraní ha puesto a las fuerzas de defensa aérea del país en estado de alerta elevada. Algo que lleva a que aumente la probabilidad de identificación errónea dentro de su espacio aéreo.

