El rapero Diddy pide perdón a sus víctimas en una carta al juez horas antes de recibir su sentencia

El contexto Sean Combs recibirá su sentencia este viernes en Nueva York. Aunque escapará la cadena perpetua tras ser exonerado de los cargos más graves que pesaban sobre él, enfrenta hasta 20 años de prisión.

El rapero Sean Combs, conocido como 'Diddy', enfrenta una sentencia por delitos relacionados con la prostitución, tras ser hallado culpable en julio. Aunque se librará de la cadena perpetua al haber sido exonerado de los cargos más graves, podría enfrentar hasta 20 años de prisión, con la Fiscalía solicitando 11 años. En una carta al juez, Combs ha expresado su arrepentimiento y asumido responsabilidad por sus acciones, destacando su caída en las drogas y los excesos. Las víctimas, incluyendo a Cassie Ventura, han detallado terribles abusos físicos y sexuales por parte del artista. Mientras tanto, familiares y amigos del rapero han pedido clemencia, aunque la Fiscalía insiste en una condena severa por su historial de abuso.

El rapero Sean Combs, más conocido como 'Diddy', será sentenciado este viernes por los delitos relacionados con la prostitución de los que fue hallado culpable el pasado mes de julio tras un juicio que se prolongó ocho semanas. A horas de conocer su condena, el artista ha enviado una carta al juez que ha presidido su juicio en Nueva York, en la que pide perdón a sus víctimas y asegura que "nunca volverá a cometer un delito".

Combs eludirá la cadena perpetua tras ser exonerado de los cargos más graves que pesaban sobre él, los de crimen organizado y tráfico sexual, pero fue declarado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, por los que podría ser condenado a hasta 20 años de prisión, mientras que la Fiscalía pide para él 11 años. Y, tras guardar silencio durante el proceso judicial, ha pedido comparecer ante el juez en la audiencia.

"Quiero disculparme y expresar mi sincero arrepentimiento por todo el daño y el dolor que he causado a otros con mi conducta. Asumo toda la responsabilidad por mis errores pasados", reza la misiva que ha remitido al magistrado, de cuatro páginas. En ella, afirma que los últimos dos años han sido "los más difíciles" de su vida: "No tengo a nadie a quien culpar por mi realidad y situación actual más que a mí mismo", dice, según medios locales citados por Efe.

"En mi vida he cometido muchos errores, pero ya no huyo de ellos", asegura asimismo el famoso cantante, que permanece en prisión desde que fue detenido en septiembre de 2024 tras varios intentos infructuosos de salir en libertad bajo fianza. Y añade: "Lamento mucho el daño que causé, pero entiendo que las simples palabras 'lo siento' nunca serán suficientes, ya que estas palabras por sí solas no pueden borrar el dolor del pasado".

Combs asegura que "perdió su rumbo" en las drogas y los excesos. "Mi caída se originó en mi egoísmo. Me he sentido humillado y quebrantado hasta la médula", afirma.

En esa carta, el rapero se disculpa en particular con la principal testigo del caso, la cantante Cassie Ventura, que relató en el juicio el infierno al que la sometió su expareja durante una década en la que la violó, la obligó a mantener relaciones sexuales con otras personas y la agredía continuamente, y con la mujer que declaró bajo el nombre de 'Jane', que también mantuvo una relación sentimental con el rapero.

"Literalmente perdí la cabeza. Me equivoqué por completo al ponerle las manos encima a la mujer que amaba. Lo siento y siempre lo lamentaré. Mi violencia doméstica siempre será una carga pesada que tendré que llevar por siempre", dice. Durante el proceso, Ventura acusó a Diddy de agredirla física y sexualmente y obligarla a participar en maratones sexuales que él llamaba 'freak offs'. También 'Jane' dijo que la forzaba a participar en esos 'freak offs', que podían durar días y donde tomaban gran cantidad de drogas.

La Fiscalía pide 11 años de cárcel

Ventura ha escrito al juez de cara a la sentencia de Combs, en la que lamenta que sigue teniendo pesadillas y precisando tratamiento psicológico por el calvario que le infligió el rapero y en la que advierte de que teme que él o sus cómplices vayan a por ella o su familia. Otras víctimas de Diddy, como su exempleada Capricorn Clark o una exasistenta que compareció bajo el seudónimo de 'Mia', también han pedido al juez que dicte una pena sustancial.

Conocidos y familiares del rapero, como su madre, seis de sus hijos y la también rapera Yung Miami, han escrito a su vez al magistrado pidiendo la libertad del acusado. Entre sus defensores también está Virginia Huynh, una de las víctimas de la acusación de la Fiscalía y que también acusó a Diddy de obligarla a participar en los 'freak offs'. Huynh, que finalmente no se personó en el tribunal durante el juicio, pidió en agosto al juez que concediera la libertad bajo fianza a su expareja, alegando que "reconoció" sus errores.

La defensa de Diddy solicitó recientemente la anulación de los dos cargos por los que fue hallado culpable o que se celebrara un nuevo juicio, pero el juez lo rechazó. La Fiscalía pide para él no menos de 11 años en prisión por "décadas de abuso" y otras conductas delictivas, mientras que sus abogados han solicitado una sentencia de no más de 14 meses, una condena que ya casi habría cumplido por el tiempo que lleva en prisión.

