"Que se muera": el sorprendente mensaje de Zelenski para felicitar la Navidad a los ucranianos que podría ir dirigido a Putin

¿Qué ha dicho? "Muchos pensamos para nuestros adentros que se muera", dijo Zelenski en su mensaje oficial a los ucranianos. Unos segundos más tarde, matizó el mensaje diciendo: "Luego nos damos cuenta de que deseamos algo mucho mayor", haciendo referencia a la paz.

En su discurso navideño, Volodímir Zelenski felicitó a los ucranianos y, vestido de verde militar, pronunció una frase que resonó mundialmente: "Muchos pensamos para nuestros adentros que se muera", interpretada como una referencia a Vladímir Putin. Sin embargo, Zelenski aclaró que el deseo real es el fin de la guerra y la paz duradera. La expresión "que se muera" es común en Ucrania durante Navidad, simbolizando la esperanza de acabar con males. Zelenski denunció los ataques rusos continuos, mientras el ejército ruso avanza en el este de Ucrania, con progresos en Donetsk y otras regiones. Rusia también informó del derribo de drones ucranianos.

Volodímir Zelenski felicitó este miércoles por la noche a los ucranianos en su tradicional discurso de Navidad como viene haciendo desde 2022, cuando su país entró en guerra con Rusia. Vestido de su ya característico verde militar, el dirigente dejó una frase que en cuestión de minutos dio la vuelta al mundo. "Muchos pensamos para nuestros adentros que se muera", dijo Zelenski, en lo que diversos analistas han interpretado como una referencia velada a su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Unos segundos más tarde, Zelenski matizó el mensaje diciendo: "Luego nos damos cuenta de que deseamos algo mucho mayor", haciendo referencia al cese de las hostilidades y la consecución de una paz duradera tras casi cuatro años de guerra con su país vecino.

La intrahistoria del "que se muera"

Pese a lo sorprendente de esta expresión, la fórmula "que se muera" es una frase que se dice frecuentemente en Ucrania cuando llega la Navidad en una especie de súplica para reclamar que desaparezcan las enfermedades o los males que preocupan a aquel que la entona. Sin embargo, este año todo el mundo, tanto dentro como fuera del país, ha hecho una doble lectura sobre la referencia velada a Putin.

Además, en su mensaje al pueblo ucraniano, Zelenski ha vuelto a denunciar que Rusia siga atacando día tras día a su país en plena Navidad y con la llegada del invierno. "Han demostrado una vez más quiénes son. Han utilizado todo tipo de misiles. Así es como actúan aquellos que nada tienen en común con la cristiandad o con nada humano", ha asegurado el dirigente para concluir su mensaje.

Rusia sigue avanzando en plena Navidad

Pese a tratarse de fechas señaladas, y en pleno invierno, el Ejército ruso sigue tratando de avanzar en el este de Ucrania. Este jueves, a primera hora de la mañana, Moscú ha anunciado la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado el derribo de más de 140 drones lanzados durante las últimas horas por las fuerzas ucranianas, incluidos nueve sobre el territorio de la región de Moscú, sin informaciones sobre víctimas o daños materiales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.