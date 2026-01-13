El príncipe heredero de Irán promete regresar del exilio tras el estallido de las protestas contra Jameini: "Estoy dispuesto a morir por la libertad"

Los detalles Desde su exilio en 1979, el heredero del Sah de Persa ha pasado décadas transformando su imagen para tratar de proyectarse como un activista por la democracia

Reza Pahlavi, el príncipe heredero de Irán, ha declarado estar dispuesto a morir por la libertad en medio de las protestas contra el régimen de los Ayatolás. Exiliado en Estados Unidos desde 1979, Pahlavi ha pasado años transformando su imagen de heredero de una dinastía absolutista a activista por la democracia. Actualmente, es uno de los principales instigadores de las manifestaciones en Irán, que han dejado más de 2.000 muertos, según un alto funcionario iraní. Con el respaldo de la Administración Trump, Pahlavi busca derrocar al régimen y promete regresar para instaurar la democracia en Irán.

"Estoy dispuesto a morir por la libertad". Son las palabras del príncipe heredero de Irán, Reza Pahlavi, tras el estallido de las protestas contra el régimen de los Ayatolás. Unas protestas que está instigando desde Estados Unidos, donde está exiliado desde la Revolución Islámica de 1979.

Pahlavi, hijo de Mohammad Reza Pahlavi, nació en 1960 para ser rey de Irán, y para ello se formó hasta la caída de la dinastía Pahlavi y la llegada del actual régimen. Desde su exilio, el heredero del Sah de Persa ha pasado décadas transformando su imagen para tratar de proyectarse como un activista por la democracia en lugar de como heredero de una dinastía absolutista.

Ahora, es uno de los principales instigadores de las protestas contra el Gobierno iraní. Unas manifestaciones en las que, según ha indicado hoy un alto funcionario de Teherán, ya han muerto al menos 2.000 personas. Sin embargo, le resta importancia, ya que para él "esto es una guerra, y en las guerras hay víctimas". De esa forma, pide a los ciudadanos que sigan luchando para provocar la caída del Ayatolá Jameini.

Para ello cuenta con el respaldo de la Administración Trump, que ve en él la oportunidad de dar empujón definitivo que provoque la caída de un régimen que es, en el fondo, el mayor enemigo para los intereses de Estados Unidos en Oriente Medio. Ahora, Pahlavi promete regresar a Irán y traer la democracia en el país, ya que, sostiene, "es hora de estar con la gente".

Más de 2.000 muertos en las protestas

Un alto cargo iraní aseguró este martes que alrededor de 2.000 personas han muerto en las protestas que sacuden el país, según ha reconocido anónimamente este funcionario a la agencia de noticias 'Reuters'. Se trata de una cifra muy superior a la manejada hasta ahora por organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales. El responsable atribuyó las muertes de civiles y miembros de las fuerzas de seguridad a "terroristas", mientras que grupos independientes habían contabilizado previamente entre 500 y 600 víctimas mortales.

