El presunto agresor de tres mujeres en el metro de París tenía orden de expulsión de Francia

El presunto agresor de 3 mujeres en el metro de París tenía orden de expulsión de Francia

El Gobierno francés ha informado que el sospechoso de atacar a tres mujeres en el metro de París ya había sido condenado por robo agravado y agresión sexual, y estaba sujeto a una orden de expulsión del país. De nacionalidad maliense y en situación irregular, fue encarcelado en 2024 y liberado bajo arresto domiciliario tras cumplir su condena, debido a la imposibilidad de ejecutar su expulsión por falta de documentación válida. Fue detenido en su domicilio tras ser identificado por videovigilancia y geolocalización, y la hipótesis principal del ataque es de orden psiquiátrico, no terrorista. Las víctimas sufrieron heridas leves y un fuerte shock emocional.

El Gobierno francés ha informado de que el presunto agresor de tres mujeres en el metro de París este viernes ya había sido condenado por "robo agravado y agresión sexual" y estaba sujeto a una orden de abandono del territorio francés desde mediados de 2025.

"De nacionalidad maliense y en situación irregular en el territorio nacional, este individuo fue encarcelado en enero de 2024 por robo agravado y agresión sexual tras haber sido condenado penalmente", ha señalada el Ministerio del Interior en un comunicado. El hombre también era conocido por las autoridades por la destrucción de bienes bajo la influencia de estupefacientes.

La Policía francesa lo ha detenido ese mismo viernes, sospechoso de haber herido de forma leve a tres mujeres con un cuchillo en un convoy de la línea 3 del metro de París, en las estaciones de Arts-et-Métiers, République y Opéra. En este suceso, la hipótesis prioritaria no es la terrorista, sino la de orden psiquiátrico.

El arresto se ha producido en su domicilio deSarcelles, al norte de la capital francesa, pocas horas después de los hechos. Tras cumplir su condena entre enero de 2024 y julio de 2025, el sospechoso, de 25 años, tenía en vigor una orden de salida obligatoria del territorio francés y fue ingresado en un centro de internamiento administrativo.

No obstante, la medida de expulsión, ha detallado Interior, no pudo ejecutarse en el plazo legal de 90 días "por no haberse obtenido un salvoconducto consular ante la ausencia de un documento de identidad válido". Por este motivo, el sospechoso fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario y desde entonces figuraba con una orden de búsqueda y captura.

En un comunicado remitido a EFE, la Fiscalía de París ha explicado que el sospechoso fue identificado gracias a las imágenes de videovigilancia y a la posterior "activación de la geolocalización de su teléfono móvil".

Según el diario Le Figaro, las tres mujeres sufrieron heridas leves, aunque presentaron un fuerte shock emocional.

