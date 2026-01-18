Portugal celebra sus elecciones presidenciales con la sombra de la ultraderecha y una más que posible necesidad de segunda vuelta

El contexto Este domingo, el país vecino elige un sustituto para Marcelo Rebelo de Sousa con el favoritismo del ultraderechista André Ventura y el exministro socialista António José Seguro.

Portugal celebra elecciones presidenciales este domingo para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa. Aunque hay 14 nombres en las papeletas, solo 11 candidatos han sido confirmados por el Tribunal Constitucional. Las encuestas sugieren que no habrá un ganador claro en esta primera vuelta, lo que llevaría a una segunda vuelta entre el ultraderechista André Ventura y el exministro socialista António José Seguro. Ventura, candidato de Chega, es el favorito, pero no lograría más de la mitad de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta. Otros candidatos destacados incluyen a João Cotrim Figueiredo, Henrique Gouveia e Melo y Luís Marques Mendes.

Portugal elige este domingo nuevo presidente. Uno que sustituirá a Marcelo Rebelo de Sousa, aunque las encuestas apuntan a que no se dirimirá un ganador en estos comicios y habría que celebrar una segunda vuelta entre el candidato de ultraderecha, André Ventura, y el exministro socialista António José Seguro.

De momento, más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas tal y como ha confirmado la Secretaría General del Ministerio del Interior. Y, cuando ejerzan su derecho a voto, los electores se encontrarán con una papeleta con 14 candidatos, pese a que son 11 los confirmados por el Tribunal Constitucional para participar.

El TC precisó en un fallo el pasado 23 de diciembre que los candidatos fueron admitidos tras cumplir con los requisitos para su elegibilidad. Sin embargo, para cuando la confirmación fue publicada, las papeletas ya habían sido impresas por la Comisión Nacional Electoral (CNE), que decidió mantenerlas con los tres nombres que finalmente quedaron fuera, no sin polémica en el debate público por las confusiones que esto pueda ocasionar el día de los comicios.

La ultraderecha, favorita

Según los sondeos realizados, el gran favorito es el candidato de Chega, el ultraderechista André Ventura. No obstante, los resultados de dichas encuentras pronostican un recuento muy igualado que no le daría para conseguir más de la mitad de los votos y provocaría que, por segunda vez en la historia de Portugal (ya ocurrió en 1986), sería necesaria una segunda vuelta.

Allí se enfrentaría al otro candidato con mejor resultado en los sondeos: el exsecretario general del Partido Socialista António José Seguro. Eso sí, el eurodiputado João Cotrim Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal, es la opción que más ha despuntado en la última encuesta.

Entre los cinco candidatos con posibilidades según las encuestas, también están el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo y el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, que ha recibido el respaldo del gobernante Partido Social Demócrata.

Ahora bien, pese a que Ventura es el favorito para ganar en esta primera vuelta, los sondeos también señalan que no saldría victorioso en la segunda votación.

