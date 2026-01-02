Del populismo a la ultraderecha: 2025 y el ascenso de los discursos de odio en todo el mundo

Los detalles Entre la vuelta de Trump a la Casa Blanca, la victoria ajustada de Merz en Alemania, Kast tomando Chile y Takaichi liderando Japón, este año demuestra que los discursos conservadores y nacionalistas están en todas partes y que podrían seguir creciendo.

Los discursos contra la migración y el señalamiento al extranjero ya no son anecdóticos. En 2025, ese mensaje ha ido calando en cada vez más países. La ultraderecha, pero también la derecha tradicional, han abrazado esas consignas populistas para captar votos. Y, de momento, les ha funcionado.

Ha ocurrido en Estados Unidos, con Donald Trump; en Alemania, con el avance ultra; en Japón, con un giro histórico; y también en Chile, donde la derecha radical ha logrado desbancar a la izquierda.

Casi como un preludio de lo que estaba por venir, el año arrancaba con un cambio radical en la Casa Blanca. En enero, salía el demócrata Joe Biden y regresaba Donald Trump. Volvía al poder, sí, pero en una versión todavía más extrema que la de su primer mandato: "Expulsaremos a todos y cada uno de los miembros de bandas de extranjeros criminales y delincuentes migrantes".

Un discurso duro y peligroso que no se quedó solo en Estados Unidos. Ese mismo mensaje se coló también en las elecciones de Alemania. Allí, el candidato democristiano Friedrich Merz prometía mano dura en materia migratoria: "El primer día de mi mandato ordenaré al Ministerio del Interior controlar permanentemente las fronteras alemanas".

El resultado: caída de los socialdemócratas, victoria ajustada de Merz y fuerte subida de la ultraderecha de AfD, que marca la agenda y empuja el debate cada vez más hacia posiciones radicales.

Una tendencia conservadora que incluso se ha dejado sentir en la Santa Sede. En este 2025, la Iglesia católica tiene nuevo papa: León XIV. De ala progresista, pero menos aperturista que Francisco, el nuevo pontífice mantiene un perfil más bajo, salvo cuando se trata de criticar las políticas de Trump: "Es necesario reflexionar profundamente sobre lo que está sucediendo".

Otro cambio histórico ha llegado desde Japón. El país tiene por primera vez una mujer al frente del Gobierno. Sanae Takaichi, conocida como la "dama de hierro" nipona, se ha convertido en primera ministra. Tres veces lo intentó la ultraderechista hasta que lo consiguió.

Y la tercera también fue la vencida en Chile. José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, ha ganado las elecciones presidenciales y ha desbancado a la izquierda. Lo ha hecho con un discurso ultra y sin complejos, incluso con apología de la dictadura: "Defendiendo el gobierno militar, sí".

Vientos de cambio rancio que podrían no quedarse aquí. En 2026, el foco estará puesto en Colombia y Brasil, dos citas electorales clave que podrían confirmar si este giro global a la derecha ha venido para quedarse.

