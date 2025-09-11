Polonia restringe parte de su espacio aéreo tras la incursión de drones del Ejército de Putin

El contextoras el derribo de varios drones rusos, que habían entrado en el espacio aéreo polaco de madrugada, su primer ministro, Donald Tusk, ha solicitado la aplicación del artículo 4 del Tratado Atlántico.

Polonia ha decidido restringir el tráfico aéreo en su frontera oriental con Bielorrusia y Ucrania hasta el 9 de diciembre, tras la incursión de 19 drones rusos. Las autoridades han prohibido los vuelos nocturnos y el uso de drones civiles en la zona EP R129. El Ejército de Polonia derribó tres drones que amenazaban su espacio aéreo, y se encontraron restos de 16 drones en cinco provincias. En respuesta, la República Checa enviará helicópteros Mi-171Sz para ayudar en la detección de drones. Además, Polonia cerrará el tráfico fronterizo con Bielorrusia durante los ejercicios militares Zapad-2025, del 12 al 16 de septiembre, para reforzar la seguridad.

Polonia ha anunciado este jueves que va a restringir el tráfico aéreo en parte de su espacio aéreo. Concretamente, la zona de su frontera oriental con Bielorrusia y Ucrania, y lo hará hasta el próximo 9 de diciembre, tal y como ha informado la Agencia Polaca de Servicios de Navegación Aérea (PANSA). Todo después de que se denunciara la violación de este espacio con la incursión de hasta 19 drones, armas con las que Rusia pretendía atacar a los ucranianos.

Así, las autoridades polacas han prohibido los vuelos nocturnos y la operación de drones civiles a cualquier hora del día en la zona EP R129, que abarca la franja oriental del país que limita con Bielorrusia y Ucrania. A su vez, el ministerio del Interior de Polonia ha confirmado el hallazgo de los restos de 16 drones, distribuidos en cinco provincias del este y el centro del país.

Y es que, hay que recordar que en la madrugada del miércoles, el Ejército de Polonia tuvo que intervenir y derribar al menos tres drones que representaban una amenaza directa. Estas aeronaves formaban parte de un grupo de drones que bombardearon, una vez más, a los civiles de ucrania. De repente, tal y como denunció el primer ministro polaco, Donald Tusk, invadieron el espacio aéreo del país vecino.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, tras una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, destacó anoche la "unidad aliada" ante los recientes desafíos a la seguridad de la OTAN. El general Wieslaw Kukula, jefe del Estado Mayor General del Ejército polaco, reveló en una entrevista emitida anoche por la cadena polaca 'TVN24' que Polonia recibió advertencias de Bielorrusia sobre drones dirigiéndose a su territorio. Kukula calificó la cooperación como sorprendente pero útil, y Polonia respondió compartiendo a su vez información con Bielorrusia.

En un gesto de apoyo, la República Checa enviará tres helicópteros Mi-171Sz de operaciones especiales a Polonia. Estos helicópteros asistirán al Ejército polaco para detectar y, si fuera necesario, interceptar drones a baja altitud. La misión, acordada por los ministros de Defensa de ambos países, podría durar hasta tres meses, con un máximo de 150 soldados checos desplazados a Polonia.

Polonia también implementó el cierre completo del tráfico fronterizo con Bielorrusia desde mañana. Esta medida, que afecta a transporte por carretera y ferroviario, fue anunciada por el primer ministro polaco, Donald Tusk, debido a los "intensos ejercicios ruso-bielorrusos Zapad-2025", programados del 12 al 16 de septiembre. El cierre busca reforzar la seguridad y se mantendrá hasta el fin de los ejercicios militares.