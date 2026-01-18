Un político alemán de la CDU plantea boicotear el Mundial de fútbol ante los deseos expansionistas de Trump con Groenlandia

¿Qué ha dicho? Jüregn Hardt, en palabras que recogen en 'Bild', ha valorado esta opción como "último recurso para que Trump recapacite". La Copa del Mundo se celebra este 2026 en EEUU, Canadá y México.

El Mundial de Fútbol se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México, enfrentando a 48 selecciones. Sin embargo, Jürgen Hardt, miembro de la CDU alemana, ha propuesto boicotear el evento en respuesta a las amenazas de Donald Trump sobre Groenlandia, un territorio del Reino de Dinamarca. Trump ha mostrado interés en el Mundial, pero su deseo expansionista ha generado tensiones con Europa. Varios países europeos han enviado tropas a Groenlandia ante la amenaza de anexión por parte de China o Rusia, lo que ha llevado a Trump a imponer aranceles. La ministra de Deportes alemana, Christiane Schenderlein, ha expresado reservas sobre el boicot, sugiriendo que la decisión corresponde a la DFB y la FIFA. La tensión entre Estados Unidos y Europa sigue en aumento, con líderes europeos como Macron y Starmer abogando por el diálogo para evitar una escalada.

El fútbol mundial ha de darse cita en Estados Unidos, en Canadá y en México este verano. En el evento más importante del balompié a nivel mundial. En la Copa del Mundo. En un torneo que enfrentará a 48 selecciones para hacerse con un trofeo que apenas tienen ocho países a lo largo y ancho del planeta y que hace cuatro años conquisto Argentina. Así es el torneo, un torneo que un político alemán ha planteado boicotear viendo la actitud de Donald Trump con Groenlandia.

Así lo ha dicho Jürgen Hardt. Así lo ha dicho el miembro de la CDU, partido al que pertenece el canciller Friedrich Merz, que ha planteado la opción de realizar un boicot al Mundial que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México para responder a las amenazas del presidente de EEUU. Para contestar a ese deseo expansionista del republicano con una isla que pertenece al Reino de Dinamarca.

"Cancelar el torneo solo se consideraría como el último recurso para que Trump recapacite sobre Groenlandia", ha expresado en palabras que recogen en 'Bild' y en 'Ad-Hoc News'.

En ese sentido, Hardt ha señalado que Trump ha reconocido, en numerosas ocasiones, lo importante que es para él la celebración del Mundial en territorio estadounidense.

En cuanto a Groenlandia, ha expresado su confianza para lograr una mayor seguridad de la OTAN y ha calificado de "valientes" a los ministros de Asuntos Exteriores daneses y groenlandeses. Además, ha valorado positivamente el despliegue de soldados alemanes en Nuuk... que ya se han marchado del lugar tras el aviso de Trump sobre imponer un 10% de aranceles en febrero y un 25% en junio a los que envíen militares a la isla.

Sin embargo, y ante el posible boicot al Mundial, Christiane Schenderlein, la ministra de Deportes germana, ha expresado sus reservas, afirmando que la responsabilidad de la decisión recae en la DFB y en la FIFA.

Tensión en aumento

Y es que la tensión entre Estados Unidos y Europa va en aumento con cada día que pasa. Así es y lleva siendo desde que tras la intervención militar en Venezuela y la captura de Maduro fuese Groenlandia el gran objetivo de Donald Trump. Fuese un territorio, una isla, que pertenece al Reino de Dinamarca, país europeo y aliado de los norteamericanos en la OTAN.

El republicano, para justificar su "haremos algo por las buenas o por las malas" en la isla, ha hecho referencia a cuestiones de "seguridad nacional" y que si no es él serán los chinos o los rusos los que anexionen dicho territorio. Además, se ha mofado de la defensa danesa, de la que dice que son "dos trineos tirados por perros": "Uno, añadido recientemente".

Ante la posibilidad de que esa amenaza de la que Trump habla con respecto a China y a Rusia sea real, varios países europeos han mandado tropas a Groenlandia o se han mostrado dispuestos a hacerlo. La respuesta de Trump, aranceles.

Europa, firme en su respuesta. Firme ha sido Macron. Firme ha sido Starmer. Firme ha sido, incluso, Meloni: "Es un error. No estoy de acuerdo. Creo que es importante dialogar entre nosotros y evitar una escalada".

