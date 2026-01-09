La policía suiza detiene al copropietario del bar incendiado en la estación de Crans Montana donde murieron más de 40 personas

Imagen del altar que los familiares y amigos de las víctimas de Le Constellation han colocado en Crans Montana

¿Por qué es importante? Las autoridades consideran que existe riesgo de fuga. La Fiscalía mantiene una investigación abierta a los propietarios.

La Policía de Valais ha detenido a Jacques Moretti, copropietario del bar Le Constellation en Crans Montana, Suiza, tras un incendio en Nochevieja que dejó más de 40 muertos y un centenar de heridos. La detención se realizó por riesgo de fuga, ya que Moretti tiene nacionalidad francesa y movilidad internacional. La Fiscalía suiza investiga a los propietarios del bar por homicidio por negligencia, mientras las familias de las víctimas han presentado denuncias legales. La tragedia ocurrió cuando bengalas en botellas de champán incendiaron el techo. Un ciudadano italiano, Paolo Campolo, rescató a varias personas del incendio.

La Policía de Valais ha detenido en Sion (Suiza) a Jacques Moretti, copropietario del bar Le Constellation, ubicado en la estación suiza de esquí de Crans Montana, que se incendió durante una fiesta en Nochevieja, dejando más de 40 muertos y más de un centenar de heridos. Las autoridades han alegado riesgo de fuga para llevar a cabo esta operación.

Asimismo, el medio local '24 Heures', ha informado de que este nuevo giro en la investigación se produce después de que el pasado 4 de enero el Ministerio Público se negara a enviar a prisión al empresario corso, de 49 años. No obstante, la fiscal Catherine Seppey, tras comprobar su nacionalidad francesa, y su amplia movilidad -ha trabajado en Córcega, Alta Saboya y Suiza- justificó su ingreso en prisión preventiva.

Del mismo modo, la Fiscalía del país helvético continúa la investigación que se abrió el pasado sábado a los propietarios franceses del bar por sospechas de delitos que incluyen homicidio por negligencia, así como "heridas corporales negligentes e incendio por negligencia", según indicó en un comunicado. En este sentido, las familias han presentado denuncias legales por el incendio del local, según ha avanzado 'Reuters'.

La tragedia aún colea, puesto que 119 asistentes siguen ingresados en distintos hospitales con pronósticos de distinta gravedad. Además, el pasado domingo concluyó la identificación de los fallecidos, tras el análisis de los últimos 16 cuerpos. Cabe destacar que el más joven de las víctimas tenía 15 años y la mayor de todas, tan solo 33.

¿Qué ocurrió en Crans Montana?

Según las imágenes que se han ido difundiendo de la tragedia, durante una celebración de Nochevieja que tuvo lugar en el bar Le Constellation, a la que asistieron un buen grupo de menores de edad, las bengalas que se colocan encima de las botellas de champán se acercaron demasiado al techo provocando que este se incendiase.

Por un momento, el ambiente siguió siendo jovial, pero pocos segundos después se produjo una deflagración que extendió las llamas por todo el recinto. En ese momento cundió el pánico y los asistentes dejaron de grabar con sus móviles para tratar de huir hacia las salidas que rápidamente se taponaron.

Este grave suceso también dejó una historia heroica, la de Paolo Campolo, un ciudadano italiano que vive a 50 metros del local y que no dudó en acudir al rescate de las víctimas. "Fuimos inmediatamente al lugar y empecé a extraer personas por la entrada principal. No se podía entrar muy adentro; como mucho uno o dos metros para agarrar a la gente y sacarla afuera", explicó desde la cama del hospital en el que permanecía conectado a una máquina de oxígeno después de haber inhalado una gran cantidad de humo.

