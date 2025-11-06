La Policía investiga la aparición de esvásticas pintadas con sangre en Hanau, Alemania

Los detalles Un análisis preliminar ha indicado que la sustancia de las pintadas probablemente sea sangre humana, aunque de momento se desconoce su origen y no constan heridos.

La Policía de Hesse, Alemania, investiga la aparición de esvásticas pintadas, presuntamente con sangre, en vehículos de Hanau. El hallazgo ocurrió en el distrito de Lamboy, cuando un residente alertó sobre un líquido rojizo en un coche, formando una esvástica. Los agentes encontraron numerosos coches, buzones y paredes vandalizados, con cerca de medio centenar de vehículos afectados. Un análisis preliminar sugiere que la sustancia es sangre humana, aunque su origen es desconocido y no hay heridos. La investigación se centra en daños a la propiedad y uso de símbolos inconstitucionales, delito penal en Alemania. La Policía solicita información de testigos.

La Policía de Hesse, Alemania, está investigando la aparición esvásticas pintadas presuntamente con sangre en varios coches en la localidad de Hanau. El perturbador hallazgo tuvo lugar en la noche del miércoles, en el distrito de Lamboy de la ciudad, cuando un residente hombre avisó, alrededor de las 22:40 horas, de que había visto un líquido rojizo en un vehículo estacionado, aplicado en el capó con la forma de una esvástica.

Los agentes desplazados al lugar encontraron numerosos coches, buzones e incluso paredes de casas vandalizadas en la zona. Hasta el momento, según ha informado la Policía en un comunicado, se han identificado cerca de medio centenar de vehículos afectados, muchos de ellos con ese símbolo prohibido. Según la información disponible hasta el momento, los hechos ocurrieron después de las 16:00 horas.

Un análisis preliminar ha indicado que la sustancia de las pintadas probablemente era sangre humana. Su origen aún se desconoce y no hay constancia de que se hayan producido heridos. Los motivos e intenciones de la persona o personas responsables de estos actos vandálicos de momento son un misterio.

Así, el departamento de investigación criminal ha abierto una investigación por daños a la propiedad y uso de símbolos de organizaciones inconstitucionales, un delito castigado en el Código Penal alemán. La Policía ha pedido que se ponga en contacto cualquier persona que tenga información relevante o cuya propiedad también pueda haberse visto afectada.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.