Ahora

Perturbador hallazgo

La Policía investiga la aparición de esvásticas pintadas con sangre en Hanau, Alemania

Los detalles Un análisis preliminar ha indicado que la sustancia de las pintadas probablemente sea sangre humana, aunque de momento se desconoce su origen y no constan heridos.

Imagen de archivo de la policía alemanaImagen de archivo de la policía alemanaGetty Images
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía de Hesse, Alemania, está investigando la aparición esvásticas pintadas presuntamente con sangre en varios coches en la localidad de Hanau. El perturbador hallazgo tuvo lugar en la noche del miércoles, en el distrito de Lamboy de la ciudad, cuando un residente hombre avisó, alrededor de las 22:40 horas, de que había visto un líquido rojizo en un vehículo estacionado, aplicado en el capó con la forma de una esvástica.

Los agentes desplazados al lugar encontraron numerosos coches, buzones e incluso paredes de casas vandalizadas en la zona. Hasta el momento, según ha informado la Policía en un comunicado, se han identificado cerca de medio centenar de vehículos afectados, muchos de ellos con ese símbolo prohibido. Según la información disponible hasta el momento, los hechos ocurrieron después de las 16:00 horas.

Un análisis preliminar ha indicado que la sustancia de las pintadas probablemente era sangre humana. Su origen aún se desconoce y no hay constancia de que se hayan producido heridos. Los motivos e intenciones de la persona o personas responsables de estos actos vandálicos de momento son un misterio.

Así, el departamento de investigación criminal ha abierto una investigación por daños a la propiedad y uso de símbolos de organizaciones inconstitucionales, un delito castigado en el Código Penal alemán. La Policía ha pedido que se ponga en contacto cualquier persona que tenga información relevante o cuya propiedad también pueda haberse visto afectada.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Junts anuncia su veto a todas las leyes registradas del Gobierno: "La legislatura queda bloqueada"
  2. Cataluña, en alerta por "lluvias torrenciales": vuelos cancelados, vías anegadas y un ES-Alert enviado a las zonas en aviso naranja
  3. Los tres periodistas tumban las acusaciones del novio de Ayuso: todos tuvieron acceso al mail antes que el fiscal general
  4. La Guardia Civil detiene a Álvaro Romillo, 'CryptoSpain', el empresario investigado por estafa que financió a Alvise
  5. Las memorias de un rey sin memoria que quiere volver a España: el relato del principio del fin del reinado de Juan Carlos I
  6. El Supremo de EEUU pone en duda la legalidad de los aranceles de Trump