Petro insiste en que la detención de Maduro es un secuestro: "Sé perfectamente que lo hecho por Trump es aberrante"

El contexto El Gobierno de España y parte de la izquierda latinoamericana, en concreto, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, han expresado su rechazo a la "apropiación externa" de los recursos naturales o estratégicos de Venezuela, y a las "injerencias" en el país suramericano.

La captura de Nicolás Maduro y su esposa por el Gobierno de Trump ha generado reacciones internacionales. Estados Unidos acusa a Maduro de narcotráfico y planea juzgarlo en Nueva York. España y varios países latinoamericanos, incluyendo Colombia, Brasil y México, han criticado la "injerencia" estadounidense en Venezuela. El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó la detención de "secuestro" y criticó la acción de Trump como una violación del estado de derecho global. Trump, por su parte, advirtió a Petro sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico y afirmó que EE.UU. gobernará Venezuela hasta una transición adecuada. Además, Trump anunció inversiones petroleras en el país.

Laa reacciones a la captura de Nicolás Maduro y su mujer por parte del Gobierno de Trump siguen coleando. El sábado pasado, el mandatario americano anunicaba que Maduro y su mujer habían sido capturados tras los ataques a Venezuela. El líder venezolano se encuentra así "bajo arresto" y será sometido a juicio en suelo estadounidense por cargos criminales vinculados al narcotráfico.

En concreto, el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmaba este domingo que la detención de Maduro era un "secuestro": el ataque estadounidense al país vecino fue "aberrante" y destruyó "el Estado de derecho a nivel mundial".

"Sin base legal para realizar una acción contra la soberanía de Venezuela la detención se convierte en secuestro", aseguraba Petro en un mensaje en X, en el que agregó: "Sé perfectamente que lo hecho por Donald Trump es aberrante. Han destruido el estado de derecho a nivel mundial. Se han orinado sangrientamente sobre la soberanía sagrada de toda Latinoamérica y el Caribe".

De este modo, Petro señaló que nunca reconoció "el último gobierno de Nicolás Maduro" surgido de las elecciones presidenciales de julio de 2024, de las que dijo que "no fueron libres por la exclusión de candidatos, por las detenciones y por el bloqueo y la puesta de dinero para asesinar a uno de los candidatos por el poder judicial de los EEUU". Además, aseguró que Estados Unidos tiene "una actitud tan imperial que quiere regresar a Venezuela, después de la lucha de (el libertador Simón) Bolívar, a convertirla en una colonia".

Por su lado, la víspera, Trump aseguró que su homólogo colombiano tiene que "cuidarse el trasero" tras la captura de Maduro porque, supuestamente, tiene "laboratorios de cocaína" que luego envía a EEUU": "Tiene fábricas donde produce cocaína (...) La están enviando a EEUU Así que sí, tiene que cuidarse el trasero", indicó Trump al ser preguntado en una rueda de prensa sobre las declaraciones de Petro, quien aseguró estar tranquilo después del operativo contra su aliado en Caracas.

Esta advertencia llegó en un contexto de críticas cruzadas entre Petro y Trump en los últimos meses por la campaña militar antidrogas de Washington en el Caribe y el Pacífico. El mes pasado, el mandatario estadounidense advirtió a Petro de que será "el siguiente" tras Maduro, al que Trump acusa de liderar una red de narcotráfico internacional y por lo cual será procesado a partir de mañana en Nueva York.

Por otra parte, Trump señaló el sábado que su país gobernará Venezuela hasta que haya una transición "segura" y "apropiada". Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, también manifestó que las compañías petroleras estadounidenses van a invertir "miles de millones de dólares" para reparar la infraestructura de ese sector en el país caribeño, de la que dijo que se encuentra "en muy mal estado".

En ese sentido, Petro aseguró hoy que "EEUU debe participar en igualdad de todos los países consumidores de petróleo en las licitaciones de Venezuela": "Los dólares que prometen a Venezuela se los van a llevar con creces con el petróleo que pretenden robar", aseguró.

