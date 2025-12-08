La policía noruega detiene a una persona tras disparar al techo en un centro comercial de Oslo

Los detalles La policía ha detenido al presunto autor, un joven de 19 años, de los disparos que se han escuchado en el centro comercial más grande de la capital noruega, y por el momento no hay heridos.

La policía noruega ha anunciado este lunes la detención de un presunto tirador después de haber recibido informes de disparos en el centro comercial más grande de Oslo, la capital noruega, Storo Storsenter.

No obstante, tal como han informado los agentes en un comunicado, tras no encontrarse ningún herido, el centro comercial ha podido reabrirse de forma segura, tras su evacuación previa.

"Hasta el momento, parece que solo hubo un autor del tiroteo", añade el comunicado. Igualmente, el portavoz policial, Tomm Berger, ha declarado a la prensa que el sospechoso, un joven de 19 años, había llamado a la policía antes de disparar un solo tiro con una escopeta al techo. El sospechoso también portaba un bate de béisbol y un cuchillo.

Según el diario noruego VG, hasta el lugar se desplazaron entre 10 y 12 patrullas policiales y numerosas ambulancias.

