El Pentágono valora enviar 1.500 soldados a Minnesota para controlar las protestas por la muerte de Renee Nicole Good

Los detalles Donald Trump ha culpado a los gobernantes locales de no controlar la situación y ha advertido de que "si me veo obligado a actuar, se resolverá de forma rápida y eficaz".

En Minnesota, las protestas contra las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúan, tras la muerte de Renee Nicole Good. La indignación ciudadana ha llevado al Pentágono a preparar a 1.500 soldados para un posible despliegue en la zona, según 'The Washington Post'. Aunque el envío no es seguro, Donald Trump considera intervenir, acusando al gobernador Tim Walz y al alcalde Jacob Frey de obstaculizar al ICE. Trump ha amenazado con aplicar la ley de insurrección si no cesan las protestas, criticando la gestión de los líderes locales y sugiriendo que los manifestantes son profesionales bien pagados.

El estado de Minnesota en general y la ciudad de Minneapolis en particular no cesa en su protesta contra las intervenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su persecución del migrante y que también acabó con la vida de Renee Nicole Good.

Y como el paso de los días no reduce la indignación ciudadana, el Pentágono ha ordenado a unos 1.500 soldados estadounidenses en servicio activo que se preparen para un posible despliegue en la zona. Según ha revelado 'The Washington Post' citando a funcionarios de la Administración Trump, dichos militares están en preaviso para salir en cualquier momento hacia el estado de Minnesota.

Eso sí, destacan que el envío no es seguro, aunque precisamente Donald Trump tiene claro que no dudará en realizar una intervención. Para el republicano, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, no solo no está haciendo nada por frenarlos, sino que incluso les acusa de obstaculizar la labor del ICE y por ello ha iniciado una investigación contra los dos demócratas.

"Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y evitan que los agitadores profesionales e insurrectos ataquen a los patriotas de ICE, quienes solo intentan hacer su trabajo, instituiré la ley de insurrección", amenazó este jueves en una publicación en su red social.

Y este sábado subió la apuesta y comenzó a valorar una posible intervención para cesar las protestas: "En Minnesota, los alborotadores, agitadores e insurrectos son, en muchos casos, profesionales bien pagados. El gobernador y el alcalde no saben qué hacer; han perdido totalmente el control, ¡y ahora mismo estamos siendo inútiles! Si me veo obligado a actuar, se resolverá de forma rápida y eficaz".

