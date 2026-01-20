La península rusa de Kamchatka queda sepultada por una histórica nevada que deja impactantes imágenes

¿Por qué es importante? La mayor nevada en 60 años en la península de Kamchatka ha creado enormes acumulaciones de nieve de varios metros de altura, dejando sepultados coches y edificios.

La península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, ha experimentado la mayor nevada en 60 años, con acumulaciones de nieve de varios metros que han bloqueado entradas de edificios y enterrado automóviles. Este fenómeno ha obligado a los residentes a excavar caminos para acceder a sus viviendas, mientras que las carreteras están flanqueadas por altos muros de nieve. En la ciudad de Petropávlovsk, dos personas han muerto debido a desprendimientos de nieve desde los tejados. Las intensas nevadas han afectado a gran parte de Rusia, incluyendo Moscú, San Petersburgo y otras regiones, alcanzando niveles récord.

La mayor nevada en 60 años en la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia , ha creado enormes acumulaciones de nieve de varios metros de altura que han bloqueado entradas de edificios y enterrado automóviles.

Un fenómeno meteorológico que ha provocado que se vean impactantes imágenes como las de coches enterrado bajo metros de nieve y vehículos que deben desplazarse por carreteras que están rodeadas de altos muros blancos.

Los vecinos se han visto incluso obligados a excavar caminos hasta las entradas de los edificios de apartamentos. Algunos de ellos han quedado completamente sepultados, algo que algunas personas han aprovechado para tirarse por la nieve.

Los medios rusos han mostrado a los residentes locales caminando sobre montones de nieve junto a los semáforos y grandes montones de nieve de varios metros de altura bordeando las carreteras.

Mueren dos personas por el desprendimiento de la nieve

Al menos dos personas han muerto en la ciudad Petropávlovsk de Kamchatka debido a la caída de nieve de tejados tras las intensas nevadas. El primer fallecido fue un hombre de 60 años, cuyo cuerpo fue hallado la víspera durante la limpieza de un patio al que se había desplomado un alud de nieve del tejado.

Posteriormente, otro residente de la ciudad quedó atrapado por la nieve que se precipitó de un tejado. Los servicios de Emergencias que llegaron al lugar de los hechos trataron de salvar su vida sin éxito.

En la última semana, Rusia ha sufrido intensas nevadas que han abarcado prácticamente todo el territorio nacional, desde la región europea hasta el Lejano Oriente. Las precipitaciones en Moscú han marcado indicadores récord, al igual que en San Petersburgo, las regiones de Tver y Sarátov, la ciudad de Yekaterimburgo en los Urales, e incluso la cálida región sureña de Krasnodar, a orillas del mar Negro.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.