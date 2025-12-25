Paz para Palestina y diálogo para Ucrania: las peticiones del papa Leon XIV en su primera misa de Navidad

¿Por qué es importante? El sumo pontífice ha pedido que se establezca el diálogo y que la paz se pueda abrir paso en todos aquellos países que se encuentran en conflicto.

El papa León XIV celebró su primera misa de Navidad como sumo pontífice, destacando el sufrimiento de los refugiados y las difíciles condiciones en Gaza. Desde el balcón de la basílica de San Pedro, instó a rechazar el odio y practicar el diálogo y la paz. Envió un saludo a los asistentes y a los cristianos de Oriente Medio, recordando su visita a Líbano. Pidió paz para Ucrania y justicia para el Líbano, Palestina, Israel y Siria. También rogó por la paz en Europa y para las víctimas de guerras olvidadas, mencionando a Sudán y Haití. León XIV concluyó deseando una Navidad serena y citó una poesía de Yehuda Amichai sobre la paz.

El papa León XIV ha dirigido su primera misa de Navidad desde que fuese elegido como sumo pontífice el pasado 8 de mayo. En ella se ha preguntado:"¿Cómo no pensar en las tiendas de Gaza?", así como ha hablado del sufrimiento de los refugiados de los siete continentes, aunque ha hecho especial hincapié en las duras condiciones en las que viven los gazatíes.

Asomado al balcón de la fachada de la basílica de San Pedro, Robert Prevost ha afirmado que "cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación", justo antes de dar la bendición 'Urbi et Orbi'.

Asimismo, en su primera Navidad como santo padre ha querido mandar un saludo a las miles de personas que han acudido a la plaza de San Pedro a pesar de la lluvia. En este sentido, el pontífice de origen estadounidense y peruano ha qquerido mandar un saludo especial "a todos los cristianos que viven en medio Oriente", recordando su reciente viaje a Líbano.

"He escuchado sus temores y conozco bien su sentimiento de impotencia ante las dinámicas de poder que los superan", ha añadido, al tiempo que ha pedido a Dios "justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria", así como ha instado a rezar "de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa".

Por otra parte, ha encomendado "al Príncipe de la Paz todo el continente europeo" y ha rogado "que siga inspirando un espíritu comunitario y colaborativo, fiel a sus raíces cristianas y a su historia, solidario y acogedor con los que están pasando necesidad".

Además, el papa ha implorado "paz y consuelo para las víctimas de todas las guerras que se libran en el mundo, especialmente aquellas olvidadas; y para quienes sufren a causa de la injusticia, la inestabilidad política, la persecución religiosa y el terrorismo", y se ha referido a Sudán, Sudán del Sur, Malí, Burkina Faso y la República Democrática del Congo.

También ha demandado que cese en Haití "toda forma de violencia y pueda avanzar por el camino de la paz y la reconciliación", y que el Niño Jesús "inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que, al enfrentar los numerosos desafíos, se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas".

En el eje de sus plegarias también ha habido espacio para la situación en Birmania. El santo padre ha deseado que se restablezca la antigua amistad entre Tailandia y Camboya, así como "las recientes y devastadoras catástrofes naturales" en el sur de Asia y Oceanía. Según el papa, Jesús ha asumido "sobre sí nuestra fragilidad se ha identificado con cada uno de nosotros: con quienes ya no tienen nada y lo han perdido todo, como los habitantes de Gaza" o "con quienes padecen hambre y pobreza, como el pueblo yemení".

Antes de concluir, ha recordado a "quienes huyen de su tierra en busca de un futuro en otra parte, como los numerosos refugiados y migrantes que cruzan el Mediterráneo o recorren el continente americano; con quienes han perdido el trabajo y con quienes lo buscan". También a "tantos jóvenes que tienen dificultades para encontrar empleo; con quienes son explotados, como los innumerables trabajadores mal pagados; con quienes están en prisión y a menudo viven en condiciones inhumanas".

León XIV ha concluido asegurando que "el nacimiento del Señor es el Nacimiento de la paz" y deseando a todos "de corazón una Navidad serena".

Con todo, el papa ha incluido en su mensaje una poesía del poeta israelí Yehuda Amichai titulada "Paz Silvestre" en la que describe la paz "no la de un alto al fuego ni la de la visión del lobo junto al cordero, sino la del corazón cuando se acaba la agitación y hablamos de un gran cansancio". "Que sea como flores silvestres, de repente, por necesidad del campo: una paz silvestre", ha citado.

