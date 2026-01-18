La participación en las presidenciales de Portugal alcanza un 45,51% a las 16:00 y supera en más de 10 puntos a las de 2021

Los detalles El porcentaje de portugueses que ya han realizado su derecho a voto es superior al total de los comicios de hace cinco años, cuando al cerrar las urnas votaron apenas un 39,24% de ciudadanos.

La participación en las elecciones presidenciales de Portugal ha alcanzado el 45,51% a las 16:00. La cifra en cuestión supera ya al total de lusos que acudieron a las urnas en 2021, cuando el porcentaje apenas fue del 39,24%. Todo, según datos de la Secretaria General del Ministerio de Administración Interna.

Para poner más de relevancia el dato, en comparación con las 16:00 de los comicios de hace cinco años, la cifra de portugueses que ya han votado es de más de 10 puntos. En 2021, a las cuatro de la tarde, tan solo habían votado un 35,4% de lusos.

Las elecciones, en ese sentido, se celebraron durante la pandemia del covid-19. La victoria de Marcelo Rebelo de Sousa, actual presidente, supuso el triunfo con la menor afluencia de participación en unos comicios de este tipo.

A lo largo de la mañana han sido múltiples los llamamientos de los candidatos para que los ciudadanos ejerzan su derecho a voto y para que, al contrario que hace cinco años, haya una gran participación.

Los centros de Portugal continental y de Madeira comenzaron su actividad el domingo a las 08:00, y pondrán fin a la jornada electoral a las 19:00. En Azores, el cierre será 60 minutos después al estar en un huso horario diferente.

Más de 11 millones de portugueses están llamados a las urnas a lo largo del día. De todos ellos, 1,7 millones residen en el extranjero. Los últimos sondeos apuntan a una segunda vuelta el 21 días, el 8 de febrero, al no esperarse que ningún candidato supere el 50% de los votos.

Según la encuesta del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para RTP, Antena 1 y Público, será André Ventura, líder de la ultraderecha, quien obtenga más votos en los comicios. Tras él quedaría António José Seguro, exsecretario general del Partido Socialista, que, sin embargo, sería el previsible ganador en una segunda vuelta.

Les siguen, según dicho estudio, el el eurodiputado João Cotrim Figueiredo, apoyado por Iniciativa Liberal (IL), el exministro y comentarista político conservador Luís Marques Mendes, que ha recibido el respaldo del gobernante Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha), y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, exjefe del Estado Mayor de la Armada

